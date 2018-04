‘La casa de papel’, la sèrie de parla no anglesa més vista a Netflix

Després d'emetre's per Antena 3, 'La casa de papel', rebatejada com a 'Money heist' fora d'Espanya, està vivint una etapa d'èxit gràcies a Netflix, plataforma que ha fet arribar la sèrie arreu del món. El 'thriller', estrenat al servei digital a finals de desembre, és la sèrie de parla no anglesa més vista de tota la història de Netflix, segons ha confirmat la companyia en un comunicat sobre els seus resultats del primer trimestre del 2018. L'empresa, però, no ha facilitat les xifres sobre els visionats, ja que no comparteix mai les seves dades d'audiència.

En la versió internacional, s'han fet lleugeres modificacions a la ficció, protagonitzada per Úrsula Corberó i Alba Flores, per fer-la més accessible al públic internacional. L'emissió original a Antena 3, 'La casa de papel', que explica el segrest de la Fàbrica de Moneda i Timbre, va consistir en un total de 15 capítols de 70 minuts cadascun, mentre que la versió distribuïda per Netflix redueix la durada dels episodis fins als 50 minuts. D'aquesta manera, en comptes de 15 capítols, la plataforma n'ha distribuït 22.