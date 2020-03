15 sèries per passar la quarantena

Tenir connexió a internet i accés a diferents plataformes pot ser una bona distracció a l’hora de passar la quarantena. Durant el temps que durin les mesures per reduir al màxim la propagació del coronavirus es poden recuperar o tornar a veure aquelles ficcions per a les quals mai teníem una estona.

Sèries víriques

'The rain' (Netflix)

Sis anys després que un virus arrossegat per la pluja acabi amb gairebé tota la població d’ Escandinàvia, dos germans danesos, la Simone i el Rasmus, surten del búnquer. Un cop fora s’uniran a un grup de joves supervivents que inicien una cerca de senyals de vida. Malgrat viure en un món postapocalíptic, afloraran històries d’amor i conflictes entre ells. La tercera temporada de la sèrie arribarà aquest any.

Perfecta per imaginar un món postcrisi

'The strain' (HBO)

Creada per Guillermo del Toro i Chuck Hogan. Un avió aterra a l’aeroport de Nova York amb tots els passatgers morts. Dues persones aniran al lloc dels fets: el doctor Ephraim Goodweather, que lidera el centre de control i prevenció de malalties de la ciutat, i Abraham Setrakian, un prestador que està convençut que darrere del que sembla un brot víric hi ha alguna cosa més sinistra.

Perfecta per deixar-se endur per conspiracions terrorífiques

'Between' (Netflix)

Aquesta sèrie canadenca se centra en el poble de Pretty Lake i la seva àrea rural, assetjada per una misteriosa malaltia que ha acabat amb la vida de les persones de més de 22 anys. El govern decreta una zona d’exclusió i abandona els habitants. Entre altres qüestions, la sèrie parla del desig de fugir dels ciutadans, malgrat que poden propagar la malaltia, i del paper dels més joves com a líders de la comunitat.

Perfecta per conscienciar-nos de la necessitat de seguir les mesures de seguretat

'Ártico' (Cosmo)

Ambientada a la zona de Lapònia, el que comença com una ficció de nordic noir es transforma en una història vírica. Nina Kautsalo, una policia finlandesa de la regió, troba una prostituta moribunda en una cabana. La investigació criminal fa un tomb quan detecten un virus mortal a la sang de la víctima. Un viròleg alemany, Thomas Lorenz, viatja fins a Lapònia per ajudar amb la investigació.

Perfecta per viatjar lluny malgrat el confinament

'Evil' (SyFy)

El mal també pot ser un virus que es propaga. El matrimoni format per Michele i Robert King, creadors de The good wife, torna a la televisió amb una història que torna a jugar amb els oposats que s’atreuen. En aquest cas, els protagonistes són un experiodista que es prepara per ser capellà, interpretat per Mike Colter, i una psicòloga forense, a qui dona vida Katja Herbers. Junts intenten esbrinar si diferent manifestacions malignes són mostres d’elements paranormals o responen a causes científiques o psicològiques.

Perfecte per reviure l'època d’ Expediente X

Sèries per evadir-se

'Mythic quest: Banquete de cuervos' (AppleTV+)

A mig camí entre The office, The it crowd i Silicon valley, aquesta comèdia explica el dia a dia d’una empresa de videojocs online liderada per un visionari poc talentós i un punt egòlatra, Ian Grimm (Rob McElhenney). Com és habitual en les sèries centrades en llocs de feina, la gràcia de la ficció es troba en les peculiars personalitats dels treballadors de l’oficina –els programadors, el guionista dels videojocs, la ment financera–. Un altre dels punts a favor és el seu cinquè episodi autoconclusiu amb una història d’amor i videojocs amb tints de (500) días juntos.

Perfecta per recordar amb enyorança els companys de feina

'Dead to me' (Netflix)

La Jen (Christina Applegate) va perdre el seu marit en un accident de cotxe i la Judy (Linda Cardellini) el seu promès. Les dues es coneixen en un grup de suport al dol i ràpidament, potser massa ràpid, es fan amigues. A mesura que avança la trama, aquesta comèdia negra deixa entreveure que cap de les dues és exactament com diu ser. Applegate i Cardellini, dues veteranes de la televisió nord-americana, són un duet irresistible que funciona a la perfecció.

Perfecta per riure's de les desgràcies

'Derry girls' (Netflix)

Irlanda del Nord, quatre noies i un noi. Aquests són els elements bàsics d’aquesta comèdia que mira amb humor i ironia els pitjors anys del terrorisme a Irlanda del Nord. L’Erin, l’Orla, la Michelle, la Clare i el James, cinc estudiants d’una escola catòlica, intenten viure una adolescència normal, amb les preocupacions habituals d’aquesta edat, malgrat la situació de tensió que hi ha al seu voltant.

Perfecta per veure el costat bo de la vida

'State of the union' (HBO)

651x366 'State of the union' 'State of the union'

Aquesta comèdia escrita per Nick Hornby potser no us durarà tota la quarantena però us servirà per consolar-vos quan us comenceu a llançar els plats pel cap amb la vostra parella després de tants dies tancats en el mateix espai. Rosamund Pike i Chris O’Dowd són la Louise i el Tom, una parella en crisi que cada setmana té una sessió amb una terapeuta. En cada capítol, tots dos queden abans d’entrar a la consulta per parlar i prendre alguna cosa en un pub. Episodis de 10 minuts que són un prodigi de l’art del diàleg.

Perfecta per relativitzar els problemes de parella que provoca l’aïllament

'Mai neva a ciutat' (Filmin)

Un dels principals referents de la ficció balear, sovint comparada amb Girls. La Neus ha perdut la seva feina de becària a Londres i es veu obligada a tornar a Palma. No té feina ni estalvis i haurà de tornar-se a acostumar a viure amb la seva mare. Els seus amics, tant o més desorientats que ella, no l’ajudaran a fer el retorn més fàcil.

Perfecta per veure que hi ha crisis de tot tipus

Sèries per no aixecar-se del sofà

‘You’ (Netflix)

És difícil deixar de veure You un cop has començat, malgrat que segurament no s’endurà mai cap premi. El protagonista és el Joe (Penn Badgley), un noi que treballa en una llibreria, creu estar enamorat de la Beck, una jove aspirant a escriptora, i farà tot el que estigui a les seves mans perquè ella es fixi en ell. D’aquesta manera, el Joe entra en una espiral obsessiva sense límits. A Netflix hi ha dues temporades i la plataforma ja n’ha encarregat una tercera.

Perfecta per maratonejar

'Hierro' (Movistar+)

Una de les produccions pròpies més celebrades de Movistar+. Ambientada a la paradisíaca illa canària d’El Hierro, explica la història de la Candela (Candela Peña), una jutge que acabada d’arribar que ha de fer-se càrrec del cas d’assassinat del Fran, un noi molt conegut de la comunitat. El jove es trobat mort el mateix dia que s’havia de casar amb la filla d’un important empresari de l’illa.

Perfecta per deixar-se fascinar pels paisatges d’El Hierro

'Bodyguard' (Netflix)

Aquesta sèrie britànica va ser un fenomen fa un parell d’anys. Protagonitzada per Richard Madden, de Joc de trons, explica la relació entre la ministra d’Interior britànica, Julia Montague (Keeley Hawes) i el seu guardaespatlles. Ell és un home que viu amb el pes d’un trastorn d'estrès posttraumàtic, mentre que ella és una política ambiciosa que reclama la intervenció militar del Pròxim Orient. Una història plena de violència i de tensió sexual.

Perfecta per descarregar adrenalina

'Élite' (Netflix)

Aquesta ficció per a adolescent és l’exemple canònic del plaer culpable, sèries a les quals se'ls veuen totes les costures però que, tot i així, atrapen. La barreja és bàsica i clàssica: assassinats, sexe i luxe. Seguint els patrons de Gossip Girl, mostra una joventut adinerada que viu com si tingués 20 anys més dels que en realitat tenen. Intensitat a cabassos.

Per deixar-se endur per les hormones

'Esta mierda me supera' (Netflix)

Capítols de mitja hora per una història que barreja elements paranormals i angoixes adolescents. L’actriu Sophia Lillis (vista a IT ) hi interpreta la Sydney, una adolescent de disset anys que se sent estranya i que té un munt de sentiments contradictoris: sent ràbia i pena per la mort del seu pare, però també amor pel seu germà petit i confusió per la seva relació amb la seva millor amiga Dina (Sofia Bryant). Tot aquest garbuix d’emocions es manifesten en forma de telecinesi.

Perfecte per als amants de 'Carrie'