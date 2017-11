"Els dies i sobretot les nits comencen a ser realment freds a Soto del Real", la carta de Jordi Sànchez des de la presó

1.

Des de la llibertat (3). Les aspiracions democràtiques de la majoria de la població catalana trobaran nous camins per seguir avançant. La tercera carta de Jordi Sànchez des de la presó.

2.

Entrevista al conseller de Salut, Toni Comín: “Dir que el govern a l'exili és simbòlic seria un gran error”. ERC i el PDECat prioritzen per al 21-D el diàleg a la unilateralitat. No descarten “res” per implementar la independència, tot i que el PP ja els ha respost que no la negociarà.

3.

Sánchez Melgar, el favorit per ser fiscal. El jutge Llarena dictarà avui la interlocutòria d'acumulació de causes de l'1-O.

4.

El Black Friday cedeix el regnat a les compres online. Els experts preveuen que la venda per internet suposarà més de la meitat del total.

5.

Un Hitler a l’Afganistan. Els principals criminals de guerra del país ocupen en l’actualitat importants càrrecs de poder.