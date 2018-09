L’última temporada de ‘The Big Bang theory’ arriba a TNT

El canal de pagament TNT estrena avui a les 21.45 la dotzena i última temporada de The Big Bang theory, una de les comèdies més aplaudides dels últims anys. Per primer cop els capítols de la sèrie protagonitzada per Jim Parsons arribaran a la televisió espanyola, en versió original subtitulada, només un dia després d’haver-se estrenat als Estats Units, on la nova temporada va debutar ahir. El segon episodi s’emetrà aquest divendres a la mateixa hora, i a partir de llavors la ficció es mantindrà en aquesta franja, ja que el dia habitual d’emissió als Estats Units serà els dijous. Pel que fa a la versió doblada, TNT l’estrenarà el 4 d’octubre amb els dos primers capítols, i a partir de llavors n’oferirà un de nou cada dijous a les 21.45. L’última temporada de la sitcom, que arrencarà amb la lluna de mel del Sheldon (Parsons) i l’Amy (Mayim Bialik), constarà de 24 entregues.

Avui mateix, a les 15.55, Movistar Series estrena la segona temporada d’ El joven Sheldon, la preqüela de The Big Bang theory. L’horari habitual d’emissió de la sèrie serà els divendres a les 13.50 en versió original i els dijous (a partir del 4 d’octubre) a les 22.00 en versió doblada.