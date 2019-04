Toni Albà abandona el 'Polònia' definitivament

Toni Albà no tornarà al 'Polònia', tal com ha anunciat ell mateix aquest dijous en un tuit. Segons ha pogut saber l'ARA, la decisió l'ha pres el mateix actor, i no la productora del programa, Minoria Absoluta.

No m’he explicat bé! NO TORNARÉ AL POLÒNIA! https://t.co/Fd4p3Yqrcc — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 4 d’abril de 2019

Albà ja havia estat apartat temporalment del 'Polònia' fa un mes, arran de la polèmica generada pel seu tuit referit implícitament a la líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, de qui va insinuar que era una prostituta. Des de llavors s'han emès quatre edicions del programa, en les quals l'actor no ha aparegut (de fet, tampoc havia participat en cap de les tres entregues anteriors, perquè no hi apareixia cap dels personatges que interpreta), i tampoc no estava previst que sortís al programa d'aquest dijous.

De fet, Albà ha fet pública la seva decisió de deixar el 'Polònia' l'endemà que el programa anunciés que al capítol d'aquest dijous hi debutaria el personatge del president de Vox, Santiago Abascal, que serà interpretat per Noé Blancafort, un actor que ja formava part de l'equip però que fins ara havia encarnat principalment personatges anònims.

Albà ha publicat a Twitter una fotografia d'ell mateix caracteritzat com a Abascal durant una prova de maquillatge, la qual cosa demostra que inicialment estava previst que fos ell qui donés vida al líder ultradretà.

Aquesta va ser la prova de maquillatge.... gran treball de les maquilladores. Les enyoraré! https://t.co/Fd4p3Yqrcc — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 4 d’abril de 2019

En una primera piulada, l'actor ha desitjat a Blancafort "molta sort al 'Polònia' amb l'Abascal", i ha afegit: "Jo surto del 'congelador' per seguir fent ús del dret a la llibertat d'expressió, costi el que costi i sense embuts. Va ser bonic mentre va durar". Poc després, en una segona piulada, ha precisat el contingut del missatge: "No m'he explicat bé. No tornaré al 'Polònia'".

Albà formava part de l'equip d'actors del 'Polònia' des del naixement del programa, el 2006, tot i que la seva presència era puntual, ja que només hi col·laborava quan el guió requeria la participació d'algun dels seus personatges. El més emblemàtic era, sens dubte, el rei Joan Carles I, però també havia donat vida a Alfred Bosch, Donald Trump, Àngel Ros, Josep Lluís Carod-Rovira o Benet XVI, entre d'altres.