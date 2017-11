Els treballadors de l''Sport' inicien una sèrie d'aturades parcials contra un ERO "salvatge"

La plantilla del diari 'Sport' s'aturarà durant una hora aquesta tarda (de cinc a sis) per mostrar el seu rebuig a l’ERO que ha presentat el grup Zeta, editor del diari, amb el qual pretén acomiadar 35 de les 84 persones que hi treballen, és a dir, un 42% dels treballadors. La protesta es repetirà demà, divendres i dilluns i dimarts de la setmana que ve, i el comitè d'empresa ha preconvocat una vaga indefinida (de 24 hores al dia) a partir de dimecres que, 6 de desembre. L'assemblea de treballadors decidirà si manté la convocatòria dimarts, l'endemà de l'última reunió prevista entre la direcció i el comitè.

Els representants dels treballadors qualifiquen la proposta d'ERO de "salvatge" i critiquen, per exemple, que no s'ha ofert la possibilitat d'acollir-se a prejubilacions ni s'ha concretat cap proposta concreta de baixes incentivades, unes vies que se solen posar sobre la taula en aquestes circumstàncies per fer més lleu els efectes de l'ERO. Segons el comitè, si la proposta de l'empresa acaba tirant endavant suposarà el final de l''Sport'. Per això, a través de Twitter han convocat els lectors del diari a unir-se a la seva protesta concentrant-se davant la redacció del diari durant les hores d'aturada.

El @grupozeta vol posar al carrer al 42% dels treballadors i treballadores de @sport. Es carreguen 35 llocs de treball i un diari. Vine avui a les 17h a defensar el teu diari. Perquè @sport es els seus treballadors i els seus lectors. Sino #SPORTseacaba — Comité Sport (@ComiteSport) 29 de novembre de 2017

El conflicte entre la direcció del grup Zeta i la plantilla del diari esportiu va esclatar a la primavera. Des del 2014, els treballadors de l''Sport' i del diari generalista del grup 'El Periódico', estaven assumint una retallada salarial -que se sumava a una altra aplicada des del 2012- que s'havia d'acabar el març d'aquest any. En aquell moment, l'empresa va proposar una nova rebaixa de sous, però davant la impossibilitat d'arribar a un acord amb la plantilla va optar per despenjar-se del conveni i mantenir la retallada que s'havia aplicat durant els anys anteriors.

Els empleats de l''Sport' hi van respondre amb dos dies de vaga, el 15 i el 16 de maig -a 'El Periódico' les aturades van durar tres dies-, i la situació es va reconduir momentàniament després que les dues parts acceptessin sotmetre's a un laude arbitral que va fixar la rebaixa de sou en un 8%, en comptes del 21% que havia proposat l'empresa. Davant d'aquesta situació, però, Zeta ha decidit tirar endavant l'ERO.