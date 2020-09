TV3 tanca el millor agost dels últims cinc anys i eixampla el lideratge

En un moment d'extremes dificultats, a causa de les estretors pressupostàries i la pandèmia de covid-19, TV3 ha aconseguit mantenir el lideratge durant l'agost i allargar fins a 37 mesos el seu domini. La televisió pública ha sigut capaç de confegir una graella d'estiu prou competitiva no només per superar totes les seves rivals sinó fins i tot per distanciar-se'n i obtenir un 11,5%, la millor dada en un mes d'agost dels últims cinc anys.

TV3

Lidera còmodament tot i fer la dada més baixa de l'any

L'agost és, habitualment, el mes en què TV3 ho passa més malament en termes d'audiència, amb els seus principals programes i bona part de l'audiència de vacances. I, malgrat que aquest estiu el nombre de persones que no han marxat de casa ha crescut, la tendència s'ha mantingut: l'11,5% que ha obtingut TV3 a l'agost és la dada més baixa precisament des de l'agost passat. Ara bé, aquesta xifra supera en sis dècimes la de fa un any, i cal retrocedir fins al 2015 per trobar un resultat més satisfactori en el vuitè mes de l'any (tot i que en aquella ocasió TV3 no va liderar). En comparació amb el juliol (que marcava, fins ara, el mínim anual), TV3 ha caigut 1,4 punts. Es tracta d'un descens notable, però això no ha impedit que la distància amb la segona classificada, Telecinco, s'eixamplés: si fa un mes el canal públic s'havia imposat per vuit dècimes, ara guanya per 1,1 punts.

TV3, a més, ha sigut el canal més vist en 23 dels 31 dies del mes, ha situat sempre un Telenotícies al primer lloc del rànquing i ocupa nou dels deu primers llocs de la llista d'emissions més vistes del mes. Des del punt de vista qualitatiu, es manté com la cadena més ben valorada, amb un 8,4, i els Telenotícies també s'imposen en el seu àmbit, amb un 8,6.

Aquests bons resultats contrasten, un cop més, amb els dels canals temàtics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA): l'Esport3 experimenta un creixement mínim però segueix sent marginal, amb un 0,3%, i el Super3/33 trenca la tímida tendència ascendent dels últims dos mesos i torna al 0,5% del març, l'abril i el maig, el seu mínim històric. Mentrestant, el 3/24 obté un 1,5%, una dècima menys que al juliol. En conjunt, els canals de la CCMA sumen un 13,8%.

Canals privats espanyols

Antena 3 no treu profit de la forta caiguda de Telecinco

Telecinco conserva el segon lloc a Catalunya, malgrat haver perdut 1,7 punts de quota durant els últims 31 dies: del 12,1% del juliol (la seva millor dada en quatre anys) ha caigut al 10,4%. Això ha truncat la seva bona progressió dels últims mesos, en què havia anat retallant progressivament la distància amb TV3. Antena 3, però, no sigut capaç d'aprofitar aquesta relliscada i ha tancat l'agost amb el mateix resultat que al juliol, un 9,1% que la deixa encara lluny de la segona plaça. Per la seva banda, La Sexta ha baixat del 6,3% al 5,7%, la dada més baixa dels últims tres anys, i s'allunya de la quarta plaça. Per la cinquena, de moment, no ha de patir, ja que Cuatro, tot i créixer dues dècimes, és encara molt lluny, amb un 4,6%. Per grups, Mediaset obté un 25% i Atresmedia un 23,8%.

TVE

La 1 puja i consolida la quarta posició

La 1 pot fer un balanç positiu de l'agost: ha millorat en dues dècimes el resultat del juliol i, amb un 6,6%, supera clarament La Sexta. Fa cinc mesos, el canal públic estava un punt per darrere del d'Atresmedia, però la distància es va anar reduint fins que al juny van empatar. El mes passat La 1 es va imposar per només una dècima, i ara en té nou de marge.

8TV

El canal de Godó continua sense assolir l'1% de quota

8TV s'ha encallat al 0,9%. Després d' haver tocat fons amb un 0,5% la primavera de l'any passat, el canal del Grupo Godó va anar pujant de mica en mica fins a arribar al 0,9% al desembre, però des de llavors només s'ha mogut d'aquí una vegada, al juny, quan va baixar al 0,8%. El canal, doncs, segueix sense assolir l'anhelat 1%, que se li resisteix des del novembre del 2018.

Resultats a Espanya

Telecinco es manté líder i Antena 3 s'hi acosta tímidament

Telecinco encadena ja dos anys de lideratge mensual ininterromput a Espanya. A l'agost, el canal de Mediaset ha perdut 1,3 punts en relació amb el juliol, però el 13,3% que ha obtingut és el seu millor registre en un mes d'agost des de fa nou anys. Antena 3 ha pujat quatre dècimes i per tant ha reduït la distància, però encara segueix lluny del lideratge, amb un 11,4%. Completa el podi La 1, que creix una dècima, fins al 8,7%. La Sexta baixa del 6,2% al 5,9% i veu com Cuatro se li aproxima, ja que passa del 5,1% al 5,2%.