TV3 estrena ‘El cas Rosell’ entre acusacions de censura

TV3 emet aquest diumenge, a les 23.15 h, El cas Rosell, un documental que reconstrueix els gairebé dos anys que l’expresident el Barça Sandro Rosell i el seu soci Joan Besolí van passar en presó preventiva abans de quedar absolts.

El treball, però, arriba envoltat de polèmica, ja que el seu director, el periodista d’Esports de la cadena Víctor Lavagnini, s’ha negat a signar-lo arran del que considera un acte de “censura informativa” per part de la direcció de TV3. En una carta enviada al director, Vicent Sanchis, i al Consell Professional, Lavagnini lamenta que se li hagi imposat “l’eliminació d’un fragment que forma part de la mateixa causa judicial” i que fa referència a Mediapro, a més d'un epíleg consistent en “una reflexió en veu en off de Sandro Rosell” extreta del seu llibre Una forta abraçada. El periodista, a més, acusa de “mala praxi” el cap d’informatius, David Bassa.

El Consell Professional considera que la decisió de Lavagnini de no signar el documental “està justificada, atès que no comparteix les esmenes que se li demanen des de la direcció d’Esports”, però no hi veu un acte de censura perquè, diu, els canvis “no alteren la tesi del documental”.