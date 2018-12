La ultradreta també es desacomplexa mediàticament

260x366 mundo mundo

No és casualitat que tan sols 'El País', dels diaris de Madrid, escrigui la paraula 'ultradreta' en un dels seus titulars de portada. La resta de capçaleres esquiven la vergonya d'haver de perfilar el partit que (els) permet la liquidació del règim socialista a Andalusia. Fa temps que aquesta columna va consignant l'entusiasme d''El Mundo' per la ultradretanització d'Espanya i, esclar, aquest dilluns el diari no decebia gens. A la portada, cap alerta per l'entrada amb força d'un partit hostil amb independentistes, immigrants, dones, homosexuals i, en general, qualsevol que sigui diferent del ranci perfil dels seus líders. Ans al contrari, publiquen la peça 'El galop de Vox' en què narren l'eufòria a la formació d'Abascal (i de nou els assimilen a Podem, com ahir ja feien per partida doble). Cap referència en portada al calfred que ha recorregut l'espinada de molts andalusos o espanyols. També de molts catalans, esclar. Però ja se sap que només l'independentisme és “radical”.

Ja a l'editorial, el diari atribueix els resultats de Vox a l'independentisme català i diu que Sánchez s'ha envoltat d'uns socis que són uns “indesitjables”. No es podia esperar menys del diari que més ha encerat el terra per al desembarcament de la ultradreta plenament desacomplexada –perquè de més o menys acomplexada ja n'hi havia– a Espanya. I que escriu sense rubor que Ciutadans és una “formació centrista”. Només una frase a l'editorial recorda que el discurs de Vox és xenòfob i els seus mètodes populistes. I es llepa els bigotis pensant que les eleccions andaluses puguin ser –com els Globus d'Or– l'antesala dels Oscars d'unes eleccions generals espanyoles, que somnien imminents.

Al desacomplexament polític no hi podia faltar un desacomplexament mediàtic.