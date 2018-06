Alemanya i el deure de no cedir una sorpresa

La vigent campiona no vol córrer la mateixa sort que l’Argentina, que arribarà a l’última jornada de la fase de grups amb l’aigua al coll, i buscarà aquest vespre (20 h, Telecinco) a l’estadi de Fixt (Sotxi) recuperar la seva autoritat contra una Suècia que lidera provisionalment el grup F, juntament amb Mèxic, amb tres punts. Una nova ensopegada contra els suecs deixaria contra les cordes una de les principals favorites.

Sobre el paper, l’Alemanya de Joachim Löw presenta més arguments que Suècia, però la selecció nòrdica sap treure profit del seu esquema 4-4-2 amb dos davanters corpulents al davant: Marcus Berg i Ola Toivonen. Ajudats per la seva estatura -Berg mesura 1,85 metres i Toivonen 1,91-, són la referència ofensiva d’un equip que no dubta a buscar-los, ja sigui amb centrades perquè provin de finalitzar la jugada o bé amb passades llargues perquè baixin a la pilota a l’espera d’una segona línia liderada per la seva estrella, el migcampista del RB Leipzig alemany, Emil Forsberg. Tot i que fins a l’última Eurocopa (2016) parlar de Suècia era parlar del colós Zlatan Ibrahimovic, la parella Berg-Toivonen l’han fet oblidar després de la seva renúncia a la selecció en acabar l’Eurocopa, tot i les seves temptatives de tornar per a la cita de Rússia.

Löw es va estrenar contra Suècia

Per la seva banda, Alemanya necessita espolsar-se les males sensacions mostrades en el seu debut contra Mèxic, en què va topar contra el seu propi desencert i contra el porter Guillermo Ochoa. Les casualitats que sovint poblen el món del futbol han volgut que Löw, que va debutar a la banqueta de la selecció alemanya el 2006 en un amistós contra Suècia, es vegi ara amb l’imperatiu de sumar els tres punts contra els suecs.

Fidel al pla que el va portar a aconseguir el Mundial ara fa quatre anys al Brasil, el seleccionador alemany conserva en el seu onze titular futbolistes allunyats del seu millor moment de forma com Mesut Özil, Sami Khedira i Jerome Boateng, mentre que no s’ha endut a Rússia el talent del futbolista del Manchester City Leroy Sané. Un dels problemes que va acusar la Mannschaft contra Mèxic va ser la falta de gol, una tasca encarregada al davanter de l’RB Leipzig Timo Werner. El seu suplent, un Mario Gómez de 32 anys, tampoc sembla una garantia de gol, per molt que Alemanya guanyés el seu últim Mundial amb un Miroslav Klose de 36 anys com a referència ofensiva.

Tot i que des d’Alemanya hi ha nombroses veus que demanen canviar algunes peces de l’onze que va caure amb Mèxic, no s’espera una gran revolució pel tarannà de Löw. Per tant, caldrà veure si donarà entrada a futbolistes com el lateral esquerre Jonas Hector -absent per una grip en el primer duel-, o els migcampistes Marco Reus, Leo Goretzka o Julian Brandt. Per la seva banda, Suècia no pot comptar amb Pontus Jansson, Marcus Rohden ni amb Filip Helander, amb problemes estomacals.