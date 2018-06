Alemanya perd contra Corea del Sud i cau eliminada del Mundial (0-2)

La selecció d'Alemanya ha caigut eliminada del Mundial de Rússia 2018. La vigent campiona ha dit adeu a les primeres de canvi, amb un bagatge a l'altura de qualsevol país menys del continental i una derrota 0-2 contra Corea del Sud. Un cop històric per a la 'mannschaft', acostumada a l'èxit d'haver-se penjat una medalla en les últimes quatre edicions de manera consecutiva.

Ni trobar-se contra l'espasa i la paret ni la mà de Joachim Low han servit per evitar-ho. El seleccionador ha mort dempeus, demostrant que no es casa amb ningú. No va dubtar quan va haver d'asseure Khedira o Mesut Özil, i tampoc ho ha fet aquesta tarda quan ha hagut de recular. Els dos ex del Reial Madrid han acompanyat Toni Kroos en el rombe habitual del mig del camp, sacrificant la velocitat de Draxler per la banda.

Davant els dubtes, Löw ha preferit apostar per la seva guàrdia pretoriana, dos dels pilars fonamentals d'aquesta 'mannschaft'. Tantes rotacions han demostrat, però, que no existeix un pla fiable. L'equip ha tingut una possessió poc perillosa, sense generar espais ni grans ocasions. Fins al minut 40, els alemanys han monopolitzat la pilota amb un 80% de la possessió i les mateixes situacions de gol que el seu rival, un total de 4.

Poc inspirats, els jugadors han començat a especular per moments amb el marcador. Els 0-0, el seu i el del Suècia-Mèxic, els enviaven a la següent fase del campionat, però un gol de Suècia o de Corea del Sud els deixava fora. El risc ha sigut enorme i la vigent campiona mundial s'ha cremat, a poc a poc. La segona meitat ha començat amb una rematada de cap de Goretzka, sol al cor de l'àrea, que s'ha trobat amb Cho Hyun-woo. Els alemanys han perdonat i ho han acabat pagant.

La resposta no l'han tingut al Kazan Arena, sinó a l'altre partit del grup amb el primer gol de Suècia. L'encert nòrdic ha anat asfixiant el conjunt de Low. El problema és que les oportunitats no han crescut al ritme de l'ambient de nerviosisme. Entre l'entrada de Mario Gómez i Thomas Müller, els suecs han confirmat la seva classificació amb un segon gol de penal.

La crisi ha despertat els europeus, més actius amb els canvis, sacrificant pràcticament la línia defensiva i consolidant el mig del camp al balcó de l'àrea rival. Individualitats, moltes de les quals liderades per Kroos, que no han pogut evitar l'accident amb majúscules dels germànics. I aquí, entre el pànic escènic, Corea ha esmicolat la campiona. Kim Young-gwon ha aprofitat una pilota morta per batre Neuer al temps afegit. La galleda d'aigua freda ha fet que tots els jugadors busquessin desesperadament el miracle, Neuer inclòs. En una acció amb el porter del Bayern en camp rival, els coreans han robat la possessió i han rematat la victòria a plaer. La primera relliscada alemanya contra un combinat de l'Àsia en un Mundial ha suposat la seva eliminació. Rússia 2018 seguirà endavant, ja sense els alemanys.