Anglaterra s'encomana a Kane per salvar els mobles davant Tunísia (1-2)

Anglaterra s'ha estrenat amb victòria (1-2) davant Tunísia gràcies a dos gols de Harry Kane en jugades a pilota aturada. Per la seva part, el combinat nacional tunisià, que ha perdut el seu porter, Mouez Hassen, per lesió, s'ha trobat amb un gol de penal transformat per Sassi després d'un cop de colze absurd de Kyle Walker. Amb aquesta victòria els anglesos lideren el grup G amb tres punts, juntament amb la Bèlgica del català Robert Martínez.

El partit ha començat amb una Anglaterra disposada des del primer minut a deixar de ser invisible a les últimes grans cites del futbol de seleccions. Amb una selecció rejovenida, el seleccionador Gareth Southgate aposta per una barreja entre futbolistes que va tenir a la selecció sub-21 i la base que forma el Tottenham. Amb un esquema de 3-1-4-2 comandat a la sala de màquines per Dele Alli i fiat a la pólvora de Harry Kane i Raheem Sterling en la punta d'atac, el combinat anglès ha començat a bombardejar Tunísia des de l'inici.

Després d'uns primers intents de Maguire, Lingard i Sterling, ha arribat el primer gol per mitjà de Kane, el segon màxima golejador de la Premier aquesta temporada, només darrere de Mohamed Salah. Després d'un servei de córner ha tornat a aparèixer el cap de Maguire per fer volar el porter Mouez Hassen i, al rebuig, amb la canya a punt, Kane ha rematat per fer el primer (0-1, minut 11). El gol ha esperonat encara més els anglesos, que han continuat el seu setge, però han topat amb el seu desencert i amb les mans de Hassen, primer, i de Farouk Ben Mustapha, després, que ha substituït Hassen, lesionat al minut 14.

Sense concretar les seves ocasions, Anglaterra ha topat amb una bufetada. Kyle Walker ha comès un penal absurd després d'un cop de colze a Ben Youssef. Sassis no ha desaprofitat l'errada de pati de col·legi del lateral dret del Manchester City i ha empatat el duel (1-1, minut 34). Davant la mirada d'incredulitat de Southgate i amb Lingard enviant una rematada al pal s'ha arribat amb empat al descans.

Kane, principi i final

Després de passar pel túnel de vestidors, el seleccionador de Tunísia, Nabil Maaloul, ha reorganitzat defensivament el seu equip i ha aconseguit anul·lar la proposta ofensiva d'Anglaterra. El resultat ha sigut un segon temps força més tou que el primer, en què els anglesos no han tingut la mateixa profunditat que al primer temps, tot i que han continuat aplicant setge a l'àrea tunisiana. Tunísia no ha tingut cap inconvenient a cedir la pilota als anglesos, dedicar-se a estar ben arreplegats i renunciar a l'atac. Quan el partit semblava encallat en l'empat, al primer minut del temps afegit ha tornat a aparèixer Harry Kane per, després d'un córner, tornar a treure la canya i donar la victòria a Anglaterra (1-2, minut 90+1).