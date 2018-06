Cristiano falla un penal i Portugal acaba segona de grup (1-1)

La selecció de Portugal ha acabat segona de grup després d'empatar contra l'Iran (1-1). Un gol de penal a l'últim minut ha impedit que els lusitans fossin primers i ara hauran de jugar contra l'Uruguai.

El partit ha sigut molt més igualat del que es preveia i l'Iran ha plantat cara des del principi. Portugal, amb una genialitat de Ricardo Quaresma, ha agafat avantatge just abans del descans. El davanter ha enviat un xut a l'escaire que, momentàniament, donava els tres punts i la primera posició de grup.

Semblava que Portugal ho tenia controlat perquè els iranians, tot i no rendir-se, no arribaven amb perill a la porteria de Rui Patricio, que fins al final només havia d'intervenir per bloquejar un cop de cap d'Ezzatollahi.

A més, els portuguesos han disposat d'un penal per ampliar l'avantatge, però Cristiano Ronaldo l'ha fallat i el marcador s'ha mantingut incert. Era un penal que ell mateix havia provocat i que s'ha assenyalat a través del VAR.

El VAR ha tornat a intervenir, primer per un cop de colze del mateix Cristiano que ha acabat amb groga i finalment per un penal de Portugal al minut 90. Ansarifard no ha perdonat i l'Iran ha igualat el partit, i tenia l'opció de classificar-se si marcaven un segon gol. I hi han estat a prop, però finalment el partit ha acabat amb empat i amb Portugal aconseguint el bitllet per als vuitens. Els iranians, tercers de grup, han quedat fora del torneig.