Una Croàcia solvent s'estrena amb victòria contra Nigèria (2-0)

La selecció de Croàcia ha començat amb bon peu al Mundial de Rússia. En un partit solvent i contra una Nigèria que ha plantat cara, ha sumat els tres punts (2-0). Un gol afortunat a la primera part i un penal matusser a la segona han estat suficients perquè els croats s'estrenessin amb victòria.

Nigèria ha fet un bon partit, sobretot a l'inici de la segona meitat, quan ja anava amb el marcador en contra. Els africans han sabut acular Croàcia i arribar amb perill a la porteria de Subasic, però els ha faltat definició. De fet, només han rematat cinc vegades a porteria, una entre els tres pals. Ara bé, el gran punt feble de Nigèria ha estat la defensa de les jugades a pilota parada: per aquí han arribat els dos gols.

La selecció croata ha estat més conservadora, tot i que ha dut el pes del partit però sense descurar mai la defensa. Quan el partit semblava encallat ha arribat la primera acció decisiva, a la mitja hora: un córner servit per Modric al punt de penal que ha prolongat Rebic i ha rematat Mandzukic. La pilota anava fora però ha rebotat en Etebo, que ha desviat la trajectòria i s'ha fet gol en pròpia porteria.

El gol no ha condicionat el joc, que s'ha mantingut més o menys igual. Nigèria ha aguantat el tipus i ha esperat al descans per recarregar forces. Els 20 minuts posteriors han estat els millors dels africans, fins que Troost-Ekong ha agafat clarament Mandzukic a l'àrea. L'àrbitre no ha dubtat a assenyalar penal i Modric no ha fallat des dels onze metres, i ha sentenciat el partit al minut 71.