França i Dinamarca signen un pacte de no-agressió per arribar als vuitens (0-0)

França i Dinamarca disputaran els vuitens de final del Mundial de Rússia 2018 després d'empatar en el partit estrella del grup C. Un resultat que ha beneficiat els dos combinats (0-0). Ha estat un pacte de no-agressió ideat pels gals, finalment primers classificats. 'Les bleus' han volgut guanyar sense arriscar, forçant la sala de rotacions. Ja ho va dir Didier Deschamps durant la prèvia: "És l'únic partit on podrem fer alguns canvis perquè el calendari ens ho permet. A partir d'ara, et jugues la vida", comentava el seleccionador.

La seva primera decisió ha estat asseure Pogba, Tolisso i Matuidi, apercebuts de sanció. I a partir d'aquí, moure peces per oxigenar el sistema tradicional i per donar confiança als jugadors menys utilitzats: Mandanda a la porteria, Sidibe, Kimpembe, Lemar, N'Zonzi i Dembélé. El blaugrana ha tornat a la titularitat sense grans èxits. L'extrem ha centrat els seus esforços en intentar reivindicar-se i demostrar que té un lloc a l'onze.

Dos xuts que no han arribat a porteria han estat els seus dos millors detalls. El del Barça no és l'únic que explota les individualitats. França és, per moments, un conglomerat de cracs que no aconsegueixen associar-se i, per tant, fan la seva. Olivier Giroud intenta ser l'element que els uneix, al costat d'un Antoine Griezmann molt discret. El davanter de l'Atlètic de Madrid no és el líder de la França que va quedar-se a les portes d'aixecar l'Eurocopa fa dos estius.

L'acumulació d'homes en els últims metres del camp i les defenses tancades ofeguen la seva presència. Contra Dinamarca ha hagut de sortir a rebre la pilota lluny de l'àrea. És l'única manera d'entrar en joc. Les passades filtrades no arriben, com a mínim amb l'aposta d'aquesta jornada de Deschamps. El seu rival tampoc ha tingut pressa i ha mostrat ofici per minimitzar els u contra u a les bandes i poblar la zona central. Una bona defensa assegurava recuperar la pilota i poder crear, com a l'inici del partit.

Els primers 10 minuts han estat un monòleg dels nòrdics, pressionant i encarant porteria sense por. L'enfrontament ha perdut ritme quan N'Zonzi i Kante s'han fet forts sobre la gespa. Un mur que ha minimitzat les transicions i el perill. La tònica ha estat no arriscar en excés. França ha fet el seu partit més gris d'aquest torneig, amb permís del debut contra l'Austràlia, i Dinamarca ha gestionat els esforços. L'objectiu ha estat arribar en bones condicions als vuitens. Els rivals de gals i danesos sortiran del grup D, on l'Argentina buscarà aquesta nit una classificació gairebé miraculosa.