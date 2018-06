Gylfi Þór Sigurðsson, l'islandés propietari d'una companyia de pesca que vol brillar al Mundial

El jugador nòrdic, que professionalment va créixer a Anglaterra, és un dels herois de l’Eurocopa de França, quan els islandesos van vèncer els pros anglesos en un partit per guardar a la memòria pel que va passar al camp i a la graderia. Ell era el 10 de l’equip viking en aquell partit jugat un vint-i-set de juny, una data històrica al seu país i un record humiliant a l’illa britànica, dues cares d’un mateix fet. Una icona al seu país més enllà del futbol, on és imatge de diverses marques comercials, Sugurdsson va substituir l’exjugador del Barça i Chelsea Eidur Gudjohnsen en lideratge i popularitat a l’equip nacional islandès. El seu exentrenador Brendan Rogers li va posar el sobrenom Ice Man (home de gel), cosa bastant poc sorprenent venint d’on ve. Pluriocupat, és jugador de futbol i empresari des del 2011, quan va crear una companyia pesquera especialitzada en pesca del bacallà. Aquesta activitat no era nova per a ell, ja que el seu pare ja en tenia una que va gestionar des de Reading quan el jugador es va traslladar a aquesta ciutat anglesa a prop de Londres per enrolar-se a la seva escola de futbol amb 17 anys.

Aprofita tot el seu temps lliure jugant a golf, esport en el qual té un handicap 4 i un germà que hi competeix professionalment. Un dia va trobar-se Rory McIlroy després d’un partit a Old Trafford i com un fan més li va demanar una selfie, sense dir-li al gran campió que ell era futbolista professional. El golfista, tot i reconèixer el jugador del Swansea, que per cert havia marcat el gol de la victòria contra el Manchester United, va fer-se la foto com si res. L’actitud de tocar de peus a terra pel que poden fer futbolísticament però defensar la seva porteria com vikings és el que els ha convertit en un dels equips més temuts de trobar-se en qualsevol competició.