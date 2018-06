L’última bala per a l’Argentina

El Mundial li ha regalat a l’Argentina una segona oportunitat. Malgrat haver sumat un únic punt de sis possibles, la derrota d’Islàndia contra Nigèria deixava oberta la porta perquè l’ albiceleste pogués ser als vuitens de final. L’equip que capitaneja Leo Messi es jugarà el bitllet aquest vespre, precisament contra els nigerians (20 h, Telecinco). Els sud-americans necessiten guanyar i millorar el goal average amb els islandesos, que tanquen la fase de grups contra Croàcia (20 h, Be Mad).

Serà la cinquena vegada que argentins i nigerians es veuen les cares en un Mundial. Fins ara sempre ha passat a la fase de grups i el marcador ha sigut favorable als sud-americans. Per tant, a priori hauria de ser un duel assequible per a l’Argentina, però en realitat serà un repte majúscul. D’entrada, perquè Nigèria, que té tres punts, també aspira als vuitens de final i en podria tenir prou amb un empat per classificar-se. Però sobretot perquè el tècnic Jorge Sampaoli no ha sabut activar el talent d’una selecció que, a banda de Messi, compta amb Agüero, Dybala o Di María. “Els nigerians han jugat amb dos sistemes diferents i tenen futbolistes experimentats. Haurem de controlar molt el joc perquè no sigui un partit d’anada i tornada”, comentava ahir Sampaoli.

El gran dubte és el plantejament del seleccionador per a aquest partit decisiu. L’únic que sembla clar és que Franco Armani rellevarà Willy Caballero a la porteria després que aquest últim fos un dels protagonistes negatius de la derrota contra Croàcia. Però poden arribar més canvis al mig del camp o a la davantera, on té molts números de ser titular Gonzalo Higuaín en el lloc del Kun Agüero, substituït contra els croats i que va engegar a dida el seleccionador després del partit. “Més enllà de l’onze, que ja tinc clar, aquest és un partit que cal jugar amb el cor. Hem de fer tot el possible per ser a la següent fase”, apuntava el tècnic.

Qui no faltarà a la cita serà Leo Messi. La punta de llança de la selecció encara no ha aconseguit estrenar-se com a golejador al torneig. Després d’errar un penal contra Islàndia en un enfrontament en què ho va intentar però li va faltar punteria, va veure com el joc d’equip de Croàcia l’anul·lava completament. El repte de Sampaoli serà aconseguir que el de Rosario entri en joc i sigui determinant. “El partit contra Croàcia no va afavorir Messi. Ho intentarem millorar i esperem que pugui rebre més pilotes”, comentava el tècnic. Les esperances de l’Argentina passen per veure la millor versió de Leo Messi a la gespa.

L’equip fa pinya

Han sigut uns dies molt convulsos a la concentració de l’ albiceleste. Els mitjans argentins informaven el cap de setmana que els jugadors havien trencat relacions amb el tècnic, una notícia que els pesos pesants de l’equip es van encarregar de desmentir. I també l’entrenador: “Normalment dialogo amb els jugadors. Ha sigut una setmana difícil perquè estàvem amb el compromís de dependre d’un resultat. No tinc dubtes que sortirem a totes”.

Però, malgrat les paraules, és evident que l’ambient no és el millor, i per això els futbolistes de més pes feien una crida a la unitat per, almenys, arribar a vuitens i no quedar eliminats a la primera fase, com va passar al Mundial de Corea i el Japó. “Jo creuré en aquest grup fins al final, perquè molts d’ells m’han dut a disputar tres finals”, defensava Javier Mascherano, titular indiscutible en el plantejament de Sampaoli. “El miracle el necessitàvem contra Nigèria, i es va donar. Ara ens toca a nosaltres, i som un equip que ha arribat a tres finals”, afegia Lucas Biglia.

Ja sense opcions matemàtiques de liderar el grup D, l’Argentina agafa la calculadora per, almenys, ser segona i disputar els vuitens de final contra Dinamarca, Austràlia o França. Però és possible que amb la victòria contra els nigerians no n’hi hagi prou si Islàndia guanya Croàcia per la mateixa diferència de gols que ells. En aquest cas, la classificació seria per als islandesos, que tenen millor diferència golejadora.

Al seu torn, Nigèria apurarà les opcions de passar ronda, unfet que només han aconseguit tres vegades. Finalment, les Superàguiles podran comptar amb el seu capità, el migcampista John Obi Mikel, que jugarà amb una protecció a la mà després de la lesió que es va fer contra Islàndia.