Acusar d'adoctrinar nens en fals surt car (al Regne Unit)

La repugnant columnista Katie Hopkins –la que qualificava els refugiats d'escarbats i deia que no ploraria pas pels infants ofegats al mar– va acusar una professora d'endur-se els alumnes a una manifestació contrària a Trump. Ho escrivia en una columna del 'Mail Online'. Però no era el cas. El que havia passat és que uns alumnes de la seva classe –nanos de 12 anys– van preparar una pancarta amb una cita de Martin Luther King, que la mestra va dur a la protesta. La docent decent va rebre amenaces de mort i va ser víctima d'una campanya de linxament en la qual els seguidors de Hopkins –el millor de cada casa, com poden intuir– exigien que l'acomiadessin de l'escola. El diari, finalment, ha publicat una disculpa i li pagarà una quantitat "substancial" de diners –que no ha especificat– com a compensació per les penalitats.

El mitjà no ha renovat el contracte que el lligava a la polemista des de feia dos anys, però explica que ha estat una mesura presa "de mutu acord". La seva carrera al 'Mail Online' ja s'havia vist esquitxada abans per dir (equivocadament) que una família a qui es va vetar l'entrada als Estats Units tenia vincles amb Al-Qaida: 150.000 lliures de multa. I també per assenyalar la columnista del 'Guardian' i activista Jack Monroe d'haver profanat un memorial en honor dels soldats de la Segona Guerra Mundial. L'autora –filla d'un paracaigudista de la RAF– ho va negar i, estirant el fil, es va descobrir que havia estat una altra persona qui havia fet la pintada ofensiva.

Altre cop, la justícia britànica va funcionar perfectament greixada i, al cap d'uns mesos, dictaminava que Hopkins pagués 24.000 euros a l'agreujada. La cirereta poètica és que l'autora havia anunciat, mesos abans, que la indemnització aconseguida aniria a parar a una ONG dedicada a ajudar aquesta vergonya col·lectiva d'Europa que són els refugiats. Moltes mercès, Katie.