Carta a l'any 2019: 'El 'Pasapalabra' del 2019'

260x366 El 'Pasapalabra' del 2019 / ALEX GALLEGO El 'Pasapalabra' del 2019 / ALEX GALLEGO

Més que una carta a l'any 2019, això d'avui és un joc per treure'l a les cases, a la sobretaula del dinar de Nadal. Està inspirat en el Pasapalabra, un concurs televisiu que aquest any també ha sigut notícia judicial per un problema de drets d'autor. Bon Nadal a tothom, estimats lectors!

Amb la A, i en gloriosa definició a Twitter de Postureig de Lleida: dis-li al crio que vaigo al tros, que reculli, asporgui i... (Ansu Fati). Amb la B, molt bé (Betevé). També amb la B, figura ridícula del pessebre de l'Ajuntament de Barcelona (Bou, Josep). Amb la C, dinar de Nadal de Gonzalo Boye (crispetes). També amb la C, partit polític que aviat es podria donar el cas que tingués més fills que diputats (Ciutadans). Encara amb la C, a l'abril ho cridaven els votants socialistes i al novembre els seus propis votants (“ Con Rivera, no”). Amb la D, de sords (diàleg). Amb la F, mà incorrupta que, des del cel de Madrid i en helicòpter, mou el bressol (Franco).

Amb la G, estrella mundial que no té el garbo de l'actriu (Greta Thunberg). També amb la G, defensa entrepeneur, que combina incursions a l'atac i en el mon dels negocis (Gerard Piqué). Amb la H, igual que els Reis, la República es veu que també arribarà a Catalunya des d'Orient, si ens emmirallem molt en les seves mobilitzacions (Hong Kong). Amb la L, el mes de maig ja cridaven “ huele a remontada”, mentre a Barcelona ningú no ho sospitava (Liverpool). Amb la M, la seva aversió a la Unió Europea és superior a la de Boris Johnson (Manuel Marchena). Amb la N, ha mort després d'haver sobreviscut a tots els nazis que la volien morta (Neus Català). Amb la P, no estava demostrat que s'hagués de morir mai (Punset, Eduard). També amb la P, no està demostrat que hagi de formar mai govern (Pedro Sánchez). Amb la R, milionària que té un xaval contractat perquè li obri els regals de Nadal (Rosalía).

Amb la S, encantades d'haver-lo conegut (Satisfyer). També amb la S, encantat d'haver-se conegut (Sánchez, Pedro). Amb la Q, expressió que probablement va proferir el president Quim Torra quan va saber que seria inhabilitat (“Quins collons!”). Amb la T, onades més o menys massives que arriben després d'un terratrèmol judicial (Tsunami Democràtic). També amb la T, encara no te l'has baixat? (Telegram). Amb la W, a la festa de Cap d'Any hi correrà el cava i hi sonarà música d'Abba (Waterloo). A la Z, persona apolítica, sense ideologia (Zozulya).

P.D. N'hi falten moltes, ja ho veieu, que podeu anar afegint vosaltres mateixos... La P de presos, la P de polítics, la P de pacífics, la P de principis, la P de permís penitenciari, la P de poder, la P de pantomima, la P de prohibir, la P de patir i la P de parlar.