El populisme de la ràbia i la por

L'Ara.cat ha publicat la nota de l’editor del 'New York Times', A.G. Sulzberger, sobre una reunió que va tenir amb Trump a la Casa Blanca a petició del president. La cita havia de ser confidencial però Trump va acabar fent-ne tuits. A 'The New Yorker' han reconstruït la trobada i reflexionen que el gran talent de Trump està sent crear realitats alternatives que polaritzin la gent per distreure l’atenció dels seus escàndols. Citen el que va ser estrateg en cap de Trump, Steve Bannon, quan va reconèixer que havien guanyat les eleccions cridant “Construeix el mur!” (amb Mèxic) i “Empresoneu-la!” (a Hillary). "Va ser pura ràbia. La ràbia i la por és el que porta la gent a les urnes". M’ha fet pensar en Rivera fent-se una foto a la tanca de Ceuta, en Casado anunciant que també hi anirà i en els presos polítics catalans.