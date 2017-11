Carles Puigdemont, l’exorcista

Nova exhibició de prepotència manipuladora de TVE amb un dels seus vaixells insígnia, l’ Informe semanal. Cada dissabte centren els temes dels seus reportatges en la qüestió catalana i sumen un despropòsit periodístic més a la llista que fa anys que acumulen. Emetien El periplo catalán, que de fet no és cap relat en concret. Senzillament resumeixen els fets de l’última setmana des de l’òptica del PP i la condensen enmig de declaracions dels homes que els hi convenen i que exposen tots els mateixos punts de vista.

Jenaro Castro, el director del programa, donava pas al reportatge: « Forcadell y la mesa del Parlament renegaron ante el Supremo de la secesión y acataron la ley para evitar una estancia larga en la cárcel, como Junqueras y los exconsellers. Manifestación de ANC y Omnium para pedir la libertad de los políticos presos. Y huelga política esta semana en Cataluña que sirvió para retratar la minoría radical de los piquetes frente a la mayoría que quería ir a trabajar o llevar a sus hijos al cole. Camino del 21-D, Cataluña transita por la carretera intensa de la confusión ». I a continuació venia la part més humorística: « ‘El periplo catalán’ muestra una visión académica y periodística del momento decisivo que atraviesa este país llamado España ».

Quan has d’anunciar tant que la visió és « académica i periodística » és que alguna cosa falla en el contingut. I es va demostrar quan vam sentir la banda sonora de la pel·lícula de terror L’exorcista com a música de fons per il·lustrar les declaracions de Carles Puigdemont en l’entrevista que li va fer Mònica Terribas a El matí de Catalunya Ràdio. Aquest és el nivell de professionalitat que gasten a TVE. Un missatge subliminar que pretén convertir qualsevol independentista en Satanàs.

El director d’ El Mundo, Francisco Rosell, recordava que la vaga « fue convocada por un sindicato minoritario a cuyo frente hay un señor que fue condenado por delito de terrorismo con un empresario, como fue el señor Bultó, al que le colocaron unas bombas en el pecho y estallaron todos sus restos ». Juan Luís Cebrián advertia: « Cataluña está partida en dos por la acción irresponsable, y bajo mi punto de vista, criminal, del señor Puigdemont ». Un resum perfecte amb un hat trick de conceptes: dimonis, terroristes i criminals. La banalització del llenguatge per justificar l’autoritarisme de l’Estat.

La música de terror en un reportatge que hauria de ser neutre, rigorós i acurat no és més que la traducció a nivell mediàtic de la impunitat amb què actua l’Estat. Mentre TV3 viu sota amenaça constant i és observada amb lupa, TVE treballa amb desvergonyiment per la causa, fins i tot inserint elements subliminars en el relat per extremar el missatge. És obvi que, més enllà de la nena de L’exorcista, l’única que està posseïda és Televisió Espanyola.