Demanar el vot per a Vox en jornada de reflexió

LA JORNADA DE REFLEXIÓ és un invent anterior a l’era de la saturació informativa i, per tant, ha quedat ridículament obsolet. Vivim immersos en missatges, també en aquest pretès santuari de 24 hores en el qual se suposa que reclamem silenci per poder acabar de decidir el vot. Els diaris són els primers a saltar-se l’esperit d’aquesta jornada. Diu, per exemple, La Razón : “Desbloqueig: la clau és el tercer”. Tenint en compte que ser la força més votada resulta (quasi) irrellevant en un sistema de majories parlamentàries on el que importa són les sumes d’escons, imaginem quina mena d’autoritat es pot esgrimir pel fet d’acabar tercer. Aquí s’imposarà l’aritmètica, i punt. Si el bloc dit d’esquerres suma, farà govern encara que Podem sigui quarta o dissetena. I si la triple dreta arriba als 176escons, qui s’hagi endut el bronze no tindrà cap mena d’importància.

Per tant, la intenció del titular de La Razón no pot ser altra que estimular els votants de Vox. Que destaquin l’editorial en portada, on s’apel·la a “Votar per Espanya”, reforça aquesta tesi. Suposo que el càlcul que fa el diari, el més pro PP de tot el quiosc, és el següent: com més pugi Vox, més baixa Ciutadans, que és en realitat l’amenaça més severa per al PP, perquè pretenia ocupar un espai similar. Alimentar la bèstia de Vox no els deu amoïnar gaire, ja que això els empeny indirectament al centre. (I ja s’afiguren quina mena d’Espanya en resulta, si és Casado qui ocupa el centre polític.)

L’ Abc va haver de pagar 1.000 (tristos) euros per haver posat una entrevista/cartell electoral d’Inés Arrimadas en portada en la jornada de reflexió de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. Però aquesta apel·lació gens dissimulada a votar Vox passarà per sota del radar de la Junta Electoral. Apostes?