La Fiscalia sospesa demanar presó incondicional per a Forcadell i mesures cautelars per a la mesa

La Fiscalia General de l'Estat s'inclina, segons fonts consultades per l'ARA, per matisar les peticions de mesures cautelars de caràcter personal contemplades la setmana passada.

En efecte, la Fiscalia va optar -com ja va anticipar l'ARA el mateix dijous 2 de novembre- per demanar una mesura de presó incondicional per als 16 querellats (sis en el Tribunal Suprem i nou a l'Audiència Nacional), una orientació que es va aplicar al peu de la lletra a l'Audiència Nacional, però que no es va poder concretar en el Suprem, perquè el magistrat instructor Pablo Llarena va acceptar la petició dels querellats a ajornar les declaracions per la urgència amb la qual van ser citats a declarar.

Segons les fonts que l'ARA ha consultat, la Fiscalia s'orienta en el Suprem per demanar presó incondicional per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i per als cinc membres de la Mesa demanaria altres mesures com la presó eludible amb fiança.

Amb tot, serà el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, el que adoptarà la decisió final. La Fiscalia, precisament, pot sol·licitar les mesures sabent o intuint que Llarena optarà per altres mesures.

Aquestes fonts assenyalen que hi ha una diferència qualitativa entre les actuacions de Forcadell i els altres membres de la Mesa. Aquesta diferència rau en el fet que l'actual presidenta del Parlament ha estat, amb anterioritat, la presidenta de l'ANC, abans de cedir el testimoni a Jordi Sánchez, empresonat pels actes preparatoris del referèndum de l'1-O.

"No és el mateix, per tant, la posició de la presidenta del Parlament que la d'un secretari. A més, el paper de Forcadell com impulsora des de l'ANC no és una característica a ignorar", va dir una font consultada per l'ARA.

Com ja es preveia el passat dia 2 de novembre, a les cinc declaracions de demà dijous 9 de novembre hi acudiran quatre fiscals. Seran els fiscals de Sala Consuelo Madrigal, ex fiscal general de l'Estat, i Fidel Cadena, els que participaran en la compareixença de Forcadell i d'un altre membre de la Mesa; a les dels altres membres de la Mesa hi assistiran els fiscals de Sala Javier Zaragoza i Jaime Moreno.

La declaració de demà dijous en el Suprem s'ha convertit en una prova rellevant del procediment per rebel·lió i sedició i com a teló de fons del "model" d'article 155 que aplica el govern de Mariano Rajoy.

Per què? Perquè és l'únic vestigi de l'autonomia de Catalunya, una vegada intervingut i cessat el Govern, empresonat i parcialment fugit a Bèlgica. La Mesa, juntament amb la Diputació Permanent, assegura el trànsit d'un Parlament a l'altra que surti de les urnes el 21-D.

En uns altres termes: si l'autonomia catalana no ha desaparegut del tot a partir de l'aplicació del 155 és precisament per la supervivència de la presidenta del Parlament, la Mesa i la Diputació Permanent.

L'empresonament dels 8 membres del Govern per la magistrada Carmen Lamela, a petició de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, va suposar un "autoqüestionament", segons fonts judicials consultades per l'ARA, del "model" de 155 escollit finalment per Rajoy, un model que va ser "tolerat", per dir-ho d'alguna manera, a Catalunya precisament per optar a la convocatòria d'eleccions immediates.

Per què? Pel fet que mentre tots els partits catalans han decidit participar a les eleccions del 21-D, l'empresonament -amb l'antecedent de Sánchez i Cuixart- ha suposat sembrar les mines de la campanya i la precampanya electoral.

Aquí el fiscal general de l'Estat ha jugat un paper central. Durant l'últim mes i mig ha anunciat el seu desig de detenir preventivament Carles Puigdemont, primer pel delicte de malversació, que instrueix la magistrada Mercedes Armas en el TSJC, i més tard, pels delictes de rebel·lió i sedició.

Fonts consultades per l'ARA assenyalen que hi ha hagut una "desconnexió" entre el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i el fiscal Maza, una desconnexió estricta. "Maza ha arribat en certs moments a desconnectar el seu telèfon mòbil respecte de les trucades de Catalá. Potser perquè el fiscal general de l'Estat estava reunit. Però Catalá ha tingut problemes de comunicació amb Maza", assenyala una font amb coneixement dels fets.

Maza, segons aquesta informació, ha actuat en el tema de Catalunya més com a referència pels sectors conservadors de la magistratura i judicatura que segons els càlculs polítics del govern espanyol.

La fugida de Carles Puigdemont i quatre ex consellers a Bèlgica exigeix mesurar bé els missatges a la justícia belga per mostrar que la justícia espanyola és flexible. L'ordre europea de detenció i entrega serà objecte d'un llarg procés que teòricament podria superar, fins i tot, els 90 dies de termini que regeix pels detinguts, situació diferent a la de Puigdemont i els altres quatre ex consellers.

La clau sembla estar ara en mans del magistrat Llarena. Ja hem antipat a l'ARA que serà ell el que requerirà a les magistrades Lamela i Armas les actuacions per centralitzar les causes en el Suprem, una decisió ja adoptada de manera preliminar.

Després de les declaracions de demà dijous Llarena abordarà el tema de centralitzar una causa que no pot jutjar-se en capítols separats, un tema sobre el qual la Sala d'Admissió ja va deixar constància en la interlocutòria inicial.

I, en aquest context, cabria la possibilitat que fos el Suprem el que acomodés l'acció penal al "model" de 155 posat en marxa per Rajoy, és a dir, revisant la presó dels ex consellers. Tot i que podria passar quan la magistrada Lamela resolgui, en els propers dies, els recursos de forma dels vuit presoners. Suspens.