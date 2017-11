L’Estat ens vol fer creure el relat del cop d’estat

L’ESTAT ESPANYOL BUSCA la humiliació de l’independentisme, però no oblidem mai que el president de la Generalitat i el seu govern, i la presidenta del Parlament i la mesa han de declarar davant la justícia per haver donat la paraula a tothom, els uns a les urnes, els altres a la cambra, d’acord amb una majoria parlamentària. Que durant anys l’estat espanyol s’ha negat a escoltar i a pactar res de res, i ha construït el relat del cop d’estat per demonitzar els electes i per deshumanitzar la societat catalana. I així, en nom de la unitat de la pàtria en perill, es disposa a replegar-se, insegur, igual que ho va fer el 1981, després del 23-F. D’aquí al 21-D no ens espera sinó la coerció judicial i policial, la ultradreta cridant rabiüda pels carrers i un retrocés autoritari inacceptable.