Lídia Heredia i el 'TN' retraten Millo

Dimarts al matí, en el transcurs de la declaració d’Enric Millo al Tribunal Suprem, ell mateix va fer referència a una intervenció seva a TV3 i va acusar la cadena d’haver-la tergiversat.

Lídia Heredia, la periodista i directora d’'Els matins', va voler aclarir la situació. Com que aquelles declaracions suposadament manipulades les havia fet Millo en el seu programa va voler-ho contrastar davant de l’audiència. Va posar, consecutives i íntegres, les dues intervencions de Millo. La primera, la del judici d’aquell mateix matí en què negava haver demanat disculpes en nom dels cossos de seguretat. I la segona, la del 6 d’octubre del 2017, cinc dies després de les càrregues policials als col·legis electorals, en què sí que demanava disculpes. Van ser generosos en deixar prou context per fer evident la literalitat de les seves paraules.

A preguntes del fiscal, Millo va explicar que aquell dia a TV3, després de passar-se quaranta-cinc minuts veient imatges en bucle dels atonyinaments, va afirmar que l’únic responsable era Puigdemont i que va disculpar-se en nom del president: “Arrogándome esa propia representación y lamentando lo que había sucedido y pensando en las personas que por su buena fe habían sido engañadas por su gobierno, pensando que lo que hacían era legal, yo pedí disculpas. En ese sentido yo pedí disculpas. Luego el titular desnaturalizó mi mensaje. El titular era llamativo, como si yo estuviera pidiendo perdón por nuestros cuerpos de seguridad. Nada más lejos de mi voluntad”. A continuació van emetre les declaracions del 6 d’octubre. En cap moment parlava de Puigdemont i deia: “Jo, quan veig les imatges, i quan sé que hi ha hagut persones que han rebut empentes i cops i que inclús hi ha una persona que encara està hospitalitzada, no puc fer res més que lamentar-ho i demanar disculpes en nom dels agents que van intervenir, per les possibles conseqüències que ha tingut això, i dels comandaments que van estar comandant...”

En el 'TN migdia', Raquel Sans, des de davant del Tribunal Suprem, va repetir l’estratègia. Igual que 'Els matins', van deixar que l’audiència tragués les seves pròpies conclusions.

Millo ha quedat retratat, igual que les seves mentides, el seu cinisme i la seva inconsciència per pensar que els arxius televisius no el deixaran al descobert. Amb tot, aquesta situació posa en relleu un fet que ha passat ja en diverses ocasions durant el judici: tant els responsables de l’acusació com alguns testimonis utilitzen TV3 (i l’eufemisme d'“algunos medios en Catalunya”) per justificar enganys, males interpretacions, crides massives i manipulacions. El desprestigi al qual s’ha sotmès TV3 tots aquests anys és ara un recurs útil per encobrir mentides i atribuir falses circumstàncies a conveniència. I això que encara ha d’arribar el torn de poder veure vídeos durant el judici. Mentrestant, frisem perquè Lídia Heredia no trigui a tornar a convidar Enric Millo a 'Els matins' perquè, cara a cara, ell mateix pugui aclarir el seu misteri.