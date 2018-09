¿Màster en periodisme o propaganda?

260x366

L’ASSUMPTE DELS MÀSTERS provocarà que els diaris acabin publicant quantes campanes va fer cada polític. Però permet veure la diferència clara entre periodisme i propaganda. Periodisme: quan ja semblava que ningú recordava la polèmica pels màsters, Eldiario.es explica les irregularitats que ha trobat en el tema en Carmen Montón. La ministra ho nega, i en poques hores surten més evidències i acaba caient. Propaganda: Albert Rivera posa sota sospita la tesi de Pedro Sánchez, i hores després l’ Abc titula així en portada: “Pedro Sánchez va plagiar la seva tesi doctoral”. Sorprenent, tenint en compte que diversos diaris van tenir accés a la tesi presidencial i cap arriba tan lluny, i que el digital La Marea, que ho va investigar el 2015, va descartar el plagi. L’ Abc feia dies que hi treballava -des del 21 de juny- però el resultat no és categòric i és sospitós que ho publiqui ara: el dia que vol Ciutadans amb el títol que vol Ciutadans, però no dubtarem del diari... O potser sí, si revisem l’enquesta que ells mateixos publicaven ahir: “¿Creus que Sánchez va plagiar la seva tesi?” Ni ells mateixos ho tenen clar.

L’1-O DE FRANCO

El catedràtic Pere Vilanova signa a El País un article en què, a partir del primer discurs radiofònic de Franco, l’1 d’octubre, fa un retrat sobre la construcció del lideratge del dictador. El títol fa sospitar -“Un altre 1-O”- però tot queda implícit. Això sí, un lector àvid pot trobar en la conclusió una referència a la Crida de Carles Puigdemont. “Els moviments que són transversals i així més forts són mal senyal, i la complexitat política no pot ser resolta a cop de cabdillismes unipersonals”, diu, parlant de Franco. També vol un moviment transversal Puigdemont, que va consolidar el seu lideratge un 1-O. L’autor nega qualsevol sospita: “Tot això passava un Primer d’Octubre, i aquí s’acaba qualsevol comparació amb res de res”. Excusatio non petita, accusatio manifesta.