‘Preguntes freqüents’ i les esferes de poder

Aquest cap de setmana tornava a la graella de TV3 el Preguntes freqüents, ara presentat per Laura Rosel, a qui fins ara vèiem a 8 al dia fent duet amb Jordi Armenteras. L’elecció de la persona que havia d’encapçalar el programa ha comportat un altre d’aquells ridículs de la Corporació, que després d’anunciar un fitxatge, se’n va desdir dies més tard. El cas va ser tan flagrant que l’equip de Preguntes freqüents va decidir simbolitzar-lo irònicament en pantalla en el seu retorn. Mentre l’equip esperava Rosel, en Maiol Roger arribava tard i corrent amb el dau que identifica el programa. El periodista ensopegava i el dau volava fins a caure a les mans de Rosel, que se’l feia seu de seguida.

Carambola reeixida. Dissabte Laura Rosel va estar impecable. Ferma, serena, clara, hàbil i àgil en les preguntes i empàtica amb l’audiència. Transmet una sensació de seguretat, professionalitat i domini del context que genera una confiança immediata en l’espectador. Ha assumit un repte molt complicat amb matrícula d’honor des del primer moment. El seu fitxatge evidencia dos aspectes: 1) Que 8TV es va equivocar atorgant a Rosel un rol secundari a 8 al dia -clàssica decisió caduca i sexista-. 2) Que mentre el director de TV3 alerta de la crisi econòmica de TV3 suggerint Verkamis i al·legant que s’ha de prescindir de la producció externa perquè la tele ha de ser autosuficient, resulta que es fitxen presentadors de la competència en comptes de tirar de la plantilla pròpia.

En tot cas, en l’aspecte estrictament televisiu, Rosel va conduir a la perfecció un programa que manté el to, la dinàmica i l’essència de l’era Ustrell fins al punt que l’estilisme de l’antic presentador ha condicionat el de la nova presentadora. Preguntes freqüents va tornar, a part d’aconseguint un molt bon resultat d’audiència, amb la secció de Rahola, els bons col·laboradors habituals i una selecció encertada de convidats-tertulians que aporten mirades diferents. La tria de polítics convidats s’inclinava absolutament cap al bloc independentista: Ernest Maragall (ERC), Elsa Artadi (Junts per Catalunya) i Carles Riera (CUP). En un segon pla va quedar Juan Arza (dimitit del PP). És molt possible que el Preguntes freqüents continuï sent víctima de la negativa dels partits unionistes a participar en el programa, cosa que potencia la imatge d’una tele pública esbiaixada i adoctrinadora. Estarà bé que s’explicitin les negatives dels partits polítics a participar-hi. De fet, dissabte van comunicar que s’havia convidat Albert Boadella però que havia declinat la invitació perquè, segons ell mateix, “està vetat a TV3”. Hilarant contradicció. En tot cas, llarga vida al Preguntes freqüents perquè està sent molt revelador, i no només pels continguts. Entre presentadors vetats, fitxatges televisius i grans absències, ens està dient molt de com mouen els fils les diferents esferes de poder.