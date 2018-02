Recuperar el poder i l’autoestima

L’ESPANYA QUE BAVEJA amb l’“Això s’ha acabat” de Puigdemont somia que amb inhabilitacions, empresonaments i la feina bruta de les clavegueres de l’Estat podrà dir “Sense novetats” a Catalunya. Pérez de los Cobos va posar-hi ahir la lletra autoritària: el compliment de la llei està per sobre de la convivència ciutadana, com si la policia no tingués l’obligació, precisament per llei, de preservar la convivència ciutadana. Ja hem entès que l’estat espanyol canvia descrèdit per unitat. La resposta sobiranista ha de ser la de desempallegar-se del 155 i recuperar el Govern ara que ha recuperat el Parlament. I sobretot la de no caure en resistències ni exilis interiors, en malenconies de primaveres i revolucions dels somriures com qui llegeix la història de la primavera del 1931-1936 que no va poder ser. La història de la llibertat no s’ha acabat, sobretot si el sobiranisme torna al poder.