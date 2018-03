QUAN UN GRUP D’EDAT tan poc donat al soroll com els pensionistes surt al carrer és que la indignació brolla d’allò més profund i que se senten carregats de raons. Sento els arguments del govern de Rajoy i sonen a cantarella vella que ja no resisteix el pas dels temps nous. La gent ja sap que els ingressos de l’Estat no donen per a tot, però també sap que els milions van i venen davant dels nostres nassos per al que convé, des de rescats d’autopistes fins a dipòsits de gas. Ens han dit que augmentarà la despesa de Defensa, mentre l’Íbex-35 continua guanyant molts diners. Per a qui governen els governs? Quins grups tenen prioritat perquè els seus afers passin al davant i siguin atesos? No volem que ens facin passar amb raons i, per tant, després de tant oportunisme amb “tots som aquest o aquell”, avui cridem que tots som pensionistes.