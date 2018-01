Troben a faltar Mourinho

El fet que no hi hagi hagut Lliga aquests dies ha fet que es parlés una mica menys de la golejada del Barça al Bernabéu per tancar l’any 2017. Ara que la pilota es posa a rodar de nou és bon moment per tornar a fer un cop d’ull a la classificació i veure els 14 punts d’avantatge que els de Valverde tenen sobre el Madrid. Des de la capital espanyola intenten oblidar aquesta Lliga, que fa pinta que se’ls farà eterna, i es refugien en els títols aconseguits en el que diuen que és el seu millor any de la història. Pensen en la Champions, on no cal estar bé per seguir avançant, ja que la sort i les decisions arbitrals et poden fer passar rondes sense gaire esforç. Tot i que aquesta temporada tampoc sembla que els hagi somrigut la fortuna amb l’enfrontament en vuitens contra el PSG, un dels favorits per guanyar-la.

Per tant, podria ser que a principis de març el Madrid ja no tingui opcions de gaire cosa. Però d’això ja tindrem temps de parlar-ne. Ara als blaugranes els toca gaudir del moment des de la distància. La guerra civil ha començat a Madrid. Tenen la sort que en Copa els ha tocat el Numància, però se senten tan fràgils que els podem veure patir en els pròxims partits de Lliga contra el Celta a Balaídos o a casa contra el Vila-real. I quan les coses van malament s’han de buscar culpables, perquè tothom s’apunta a l’èxit però fuig del fracàs. Zidane és al centre de totes les mirades. I per què? És curiós perquè, a diferència d’altres entrenadors que han passat pel Madrid, mai aixeca la veu, ni busca excuses, ni es fica amb la premsa... Però aquest caràcter de no haver trencat mai cap plat és justament el que no agrada a Madrid. Quan comencen campanyes d’arbitratges en contra, d’escalfar partits o fins i tot amb el tema polític de Catalunya, no compten mai amb la col·laboració de Zidane. I això no els agrada i no hi estan acostumats. Mira que li han preguntat sobre el tema de la independència, però Zidane mai hi ha entrat. ¿Us imagineu que tinguessin un portuguès d’entrenador? Bé, no cal imaginar-nos-ho gaire, perquè ja vam veure el que va dir del llacet groc de Guardiola a la Premier.

En definitiva, que si hem d’apostar per qui pagarà els plats trencats si aquesta temporada les coses acaben fatal per al Madrid, no ens equivocarem gaire si ho fem pel seu entrenador, Zidane. El que fa més pinta de no haver trencat mai cap plat serà el culpable. I ja parlen de Pochettino com a alternativa. Compleix els requisits: odia el Barça, no s’entén amb Guardiola, a qui ha criticat públicament, i està en contra de la independència de Catalunya. Aquest sí!