11/4: Les cartes de Rajoy

Estic convençut que el govern de Rajoy ja està jugant i jugarà encara més totes les seves cartes polítiques per minimitzar la patacada de la justícia alemanya. No crec que sigui reversible, però farà servir tota la capacitat de pressió per edulcorar-ho. Quines són aquestes cartes? Les que tenen els estats: el vot als organismes internacionals, la capacitat de fer compres amb pressupost públic d’armament o d’altres equipaments... Però suposo que n’hi ha d’altres menys evidents. Jiménez Losantos les ensenyava amb barroeria, però la diplomàcia espanyola les presentarà amb més sofisticació. Espanya voldrà fer-se valer com a defensora de la frontera sud d’Europa davant de la immigració i com un aliat imprescindible en la lluita contra el terrorisme islamista. Són bones cartes, eficacíssimes a curt termini, però suïcides al meu parer a mitjà i llarg termini. En castellà, 'pan para hoy y hambre para mañana'. Perquè si fa servir aquestes cartes per tapar les seves vergonyes, l’estat espanyol obtindrà beneficis immediats, però malmetrà definitivament la seva imatge com a democràcia europea. Per entendre’ns, aquests cartes de Rajoy són exactament les mateixes que fa servir Turquia per fer-se perdonar els seus pecats contra els drets humans.