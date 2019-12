21/12: 'Sostenella o enmendalla'

La sentència que consagra la immunitat d’Oriol Junqueras com a parlamentari és important per a Europa, perquè nega als estats la possibilitat de vetar a través de filtres abusius els resultats de la voluntat dels ciutadans. És important per a Catalunya, perquè obre la via –no senzilla– de reparar una injustícia. I és important sobretot per a Espanya. La sentència posa en qüestió, subratllant una pràctica del Suprem injusta i no conforme a dret, tota l’estratègia de retorçar les lleis per obtenir sentències polítiques. Espanya haurà de triar ara entre dues opcions, que ja han començat a dibuixar-se. Una és sostenella, persistir en l’error i en l’abús, buscar excuses, recursos i tergiversacions per no fer ni un pas autocrític enrere. Empantanegar-se cada vegada més, lluny dels valors democràtics i generant una resposta antieuropeista i autàrquica. L’altra possibilitat és enmendalla, encara que sigui discretament, sense entusiasme i amb resignació, però anar sortint del pantà, sense acumular més revesos judicials a Europa. El futur d’Espanya es juga en aquesta tria, que ja és a hores d’ara sobre la taula. La democràcia i la modernitat són a la banda de l’ enmendalla. La tradició, a la banda del sostenella. Alguns ja han triat.