1/2: Dret a equivocar-se

Crec que els britànics s’equivoquen sortint d’Europa. Però crec també que tenen tot el dret a equivocar-se. Crec que la seva decisió de marxar perjudica el projecte europeu, i per tant ens perjudica a la resta dels europeus i especialment als europeistes. Però no crec que això ens doni dret a participar en la decisió: ningú no pot ser obligat a mantenir-se com a soci d’un club si ell no vol, tot i que ho vulguin la resta dels socis. Crec que la decisió acabarà perjudicant també els britànics, però això és una pura hipòtesi. I en qualsevol cas, la britànica és una societat adulta que sap millor que no pas nosaltres el que li convé, i per tant tindria un punt de supèrbia paternalista determinar nosaltres el que és convenient per a ells, encara que ells en pensin el contrari. El dret d’un poble a decidir el seu futur inclou la possibilitat d’encertar-la i la d’errar. No el legitima més el nombre més alt d’encerts. Ara, exactament per les mateixes raons, crec que si la majoria dels escocesos pensen que la sortida d’Europa és un error que no els convé, tenen dret a plantejar la fórmula per quedar-se. Perquè el segon referèndum escocès no seria només per independitzar-se o no de la Gran Bretanya sinó per quedar-se o no a Europa.