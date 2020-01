16/1: Incomplidor?

Ho ha dit força clar Núñez Feijóo: "Ens queda l’esperança que Sánchez incompleixi els pactes amb els independentistes". Es pot dir encara més clar: l’esperança que els hagi enganyat. I a Podem, de passada. Hi ha sectors dels poders espanyols i europeus que no simpatitzen amb l’independentisme ni amb Podem. Però que ja veien que l’estratègia de confrontació de la dreta no resoldria els problemes, sinó que els agreujaria. Aquests sectors han posat en Sánchez les seves esperances, a la manera de Feijóo. L’acusen en públic d’haver obert la porta al programa de Podem i de l’independentisme. Però confien que l’abraçada de l’ós no sigui per compartir el programa sinó per desactivar-lo, que busqui la manera de fer passar amb raons fent cessions insubstancials, que canviï de llenguatge sense canviar de fons, que rebaixi o com a mínim ajorni les amenaces que encarnen aquests socis del govern de Sánchez. La dreta oferia envestir. De Sánchez n'esperen que toregi. No és una esperança absurda. Tampoc és una amenaça ineludible. Contra aquesta esperança, una altra: si Sánchez fos un incomplidor per càlcul, l’esperança que els que se sentin enganyats pel seu discurs d’investidura no siguin només els de Podem i els independentistes. També alguns dels seus.