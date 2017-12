2017, L’any de la nostra vida col·lectiva

Encara no s’havia acabat el recompte de vots que ja ens preguntàvem: i ara què? Contesto un genèric “formar govern i governar per a tothom, donant confiança”. Serà difícil si Rajoy, estabornit, continua amagat darrere de les porres i les togues, arrossegant l’Estat al desastre. Però les tres llistes per la independència han de procurar donar al país l’estabilitat que necessita per arribar a connectar amb més gent i esdevenir ja la majoria incontestable que està a punt de ser. Posar-hi tot el sentit d’estat que l’estat espanyol, desorientat, ja no sap posar-hi. I tornar a la gent el que la gent els ha donat. El 2017 ha estat l’any de la nostra vida col·lectiva. Encara hi ha a la presó homes de bé plens de raó, i molta gent encausada. La lluita en pau continuarà, però avui diguem-nos que el 2017 més de dos milions de catalans han escrit una pàgina admirable de la llibertat.