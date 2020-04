Bernie Sanders, exclòs del sistema

Bernie Sanders ha deixat córrer la lluita per la nominació demòcrata perquè no hi ha lloc per a un candidat com ell. A Europa, Sanders sonaria normal, però, als Estats Units, Sanders parla una llengua que molts americans ja no entenen: sanitat pública, classe treballadora, matrícules universitàries assequibles, convenis col·lectius, l'1%, energies renovables... A la tele americana només se senten missatges que estan entre l’extrema dreta i el centredreta, amb la sacralització constant de la bandera i les forces armades. Fa tants anys que els mitjans estan generosament regats per la publicitat de les petrolieres i les farmacèutiques, que Sanders sona com un bolxevic. Milions d’americans han desaprès a protestar per haver de pagar factures de milers d’euros per tractar-se del covid-19. I ara Trump podrà mentir als americans dient que ell els protegirà de l'establishment de tota la vida que Biden representa. L'adeu de Sanders expressa que una altra Amèrica no és possible.