El debat electoral i l’interès periodístic

La història de Pedro Sánchez havent de tornar a TVE ara que la JEC no el deixa debatre a Atresmedia amb Vox té un cantó lamentable. A les cadenes públiques se’ls imposa un estat d’excepció informatiu durant la campanya i al PSOE, com a la resta de partits, ja li està bé, però quan el perjudica se’n va a la privada. I això ho fa un president socialista. Déu-n’hi-do. Mentrestant, la cadena privada insisteix que els debats s’haurien d’organitzar d’acord amb criteris periodístics. Hi estem a favor, sempre. Però el criteri periodístic no s’esgota posant-hi Vox (aquí, de fet, coincideix una barreja de periodisme, morbositat per l’audiència i interès electoral de Pedro Sánchez). A l’Espanya del 2019, amb polítics independentistes a la presó des de fa un any i mig i la majoria dels catalans demanant un referèndum, l’interès periodístic passa per convidar, també, els representants polítics d’aquesta majoria.