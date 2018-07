El son de 10 anys del ministre Borrell

Ha dit avui el ministre Borrell al Congrés que si s’hagués quedat adormit fa deu anys i s’hagués despertat ara, no s’hauria imaginat que hi hagués gent que volgués convertir en estrangers els seus conciutadans. En efecte, això li hauria pogut passar a qualsevol que s’hagués adormit, no entengui que la història és dinàmica i cregui que tot és per sempre, fins i tot el seu propi país. O que no entengués que les relacions cal cuidar-les. Si ens cenyim al cas de Catalunya, el que ha quedat molt clar en aquests deu anys és que és l’estat espanyol el que ha fet sentir els catalans com a estrangers: ha negat l’Estatut que van votar, del català n’han arribat a dir LAPAO, ha acusat de sembrar odi la televisió pública i ha arribat a fer un mapa en el qual el corredor ferroviari mediterrani no passa pel Mediterrani, per posar uns exemples coneguts. Home, molt afectuós no ho és, tot plegat. El resultat és que en vigílies de l’1-O la policia va ser acomiadada amb el crit d’”¡A por ellos!”, un crit que va deixar bastant clar qui era de casa i qui era estranger.