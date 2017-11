Què podem fer davant les misèries del món

L’UNICEF I L’ARA van reunir la Mònica Terribas i en Josep Cuní al CCCB per parlar de les seves experiències en camps de refugiats de Nigèria i l’Iraq, respectivament. En Cuní no podrà oblidar una nena que anava pel camp arrossegant un gibrell, i la Terribas recordarà els nanos que tremolaven com una fulla, traumatitzats per les violacions i els assassinats de pares i germanes davant els seus ulls. Al final de la conversa s’hi va afegir la Christine Guinot, amb 15 anys d’experiència en tota mena de desastres humans. Per a ella va ser la pregunta del milió: “Nosaltres, des d’aquí, què hi podem fer?” La seva resposta: “No malgastem tot el que tenim. Adonem-nos del valor de tenir llum o aigua potable a casa. Siguem conscients de la sort que tenim. Sense culpabilitats, però amb responsabilitat”. I d’aquesta consciència n’ha de sortir el compromís d’ajudar.