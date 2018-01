Cap d’Any de refregits

Queda lluny aquella televisió de la nit de Cap d’Any en què les cadenes s’escarrassaven fent especials en directe i resums elaboradíssims. La vetllada televisiva s’ha convertit en un refregit de programes. Les campanades, amb algunes excepcions, estan plenes de comentaris sexistes amb parelles formades per dones exuberants acompanyades d’homes que no s’ajusten a les mateixes exigències estètiques.

TV3. Un altre refregit del Polònia. Aviat ens sabrem els diàlegs de memòria. Per les campanades, el guió de Ruth Giménez i Quim Masferrer va incorporar la publicitat d’una beguda de xocolata. Les intervencions de Masferrer també van incloure referències al Procés i el color groc. Una opció que s’aprofitarà per carregar d’arguments aquells que critiquen que TV3 polititza fins i tot allò que no cal.

8TV. Després d’un refregit de l’ Arucitys, a les dotze en punt, un rellotge auster sense presentador va marcar les campanades. Després de les galdoses campanades de l’any passat, la cadena de Godó dona per perduda la lluita televisiva pel Cap d’Any.

TVE. Especial de José Mota que fa riure els seus incondicionals i parella clàssica per a les campanades: Anne Igartiburu i Ramón García amb la seva capa. Ja funcionen per inèrcia i fins i tot la presentació d’ell sonava a avorriment. “ Aquí estamos los de siempre, donde siempre, para hacer lo de siempre el día 31”. Després que García lloés el vestit de la seva companya, ella va fer un discurs subliminar apel·lant a la unitat del país i García va donar el cop d’efecte amarg just abans de menjar el raïm recordant la mort de Diana Quer i desitjant que s’aturi la violència masclista.

Antena 3. Cristina Pedroche va fer un discurs feminista abans de brindar demanant també que es deixés de jutjar les dones pel seu cos. Ho deu fer per compensar com la cadena explota el seu físic i la seva pseudonuesa. Tot el guió se centra en l’exhibició del cos.

Cuatro i Telecinco. L’esperpent servit pels col·laboradors habituals del Sálvame. “ ¿Cuál de mis compañeras es la que está más despampanante? ”, cridava Kiko Hernández. Terelu Campos, Mila Ximénez, María Patiño i Lidia Lozano desfilaven davant de la càmera. “ ¡Sois las MILF de España! ”, cridava Kiko. Proposaven a l’audiència un acte per demanar un desig per al 2018 que serveix d’exemple per demostrar el rigor habitual de la cadena: “ ¡Lanzar un avión por la ventana es la acción más poderosa! ¡Yo os lo aseguro! ”, cridava Patiño.

La Sexta. Després d’un refregit d’ El intermedio, Iñaki López i Cristina Pardo van presentar les campanades més iròniques i menys sexistes de totes. Ferreras va sortir en una gravació fent veure que estava al plató de guàrdia per si calia fer un especial. Marhuenda també va protagonitzar un esquetx. És la prova que el periodista més rondinaire d’Espanya és la mascota emblemàtica de la cadena progre.