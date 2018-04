8/4: Òmnium classista?

GAIREBÉ en el mateix moment que Ciutadans acusava Òmnium de ser una institució oficial pagada amb diner públic, un grup de militants de Podem criticava Xavier Domènech per donar suport a Òmnium, una entitat “classista”. En aparença són acusacions contradictòries, que arriben des de dos extrems diferents. En la pràctica són dues maneres de fer la mateixa acusació. Ignoren o volen ignorar uns i altres que Òmnium té molts socis, que paguen, i que són d’extraccions socials molt diverses (i els números ho demostren amb una claredat aclaparadora). No ho saben o no ho volen saber: no els quadra en els seus motlles ideològics inflexibles, que exigeixen que no tan sols Òmnium sinó tot el catalanisme en general sigui cosa de quatre i, si pot ser, burgesos. El fet que el catalanisme sigui transversal, popular i interclassista els trenca els esquemes i els incomoda, a uns i altres. En el fons, és la reedició d’una pinça molt antiga contra el catalanisme. Tan antiga que Joan Sales ja parlava dels failangistes. Uns deien: “ Habla la lengua del imperio ”. Uns altres deien: “ No hables la lengua de la burguesía ”. Però en la pràctica uns i altres t’estaven exigint exactament el mateix. Que parlessis el mateix. Que deixessin de parlar el mateix.