9/12: Policies a les colònies

LA DECISIÓ d’enviar cinquanta policies a Catalunya per protegir només els candidats i els polítics dits constitucionalistes sembla treta d’un manual sobre com organitzar i guanyar eleccions a les colònies. Pertany a un imaginari perfectament colonial. Hi ha uns quants missatges subliminars. El primer, que l’Estat té el dret (i l’obligació) de tractar de manera diferent els candidats, distingint entre els seus i els altres, entre els de l’Estat i els de l’oposició. El segon, que cal protegir especialment els candidats de la metròpolis, perquè s’atribueix a la població indígena una propensió a la violència (encara que no l’hagin exercida mai). La tercera, que no ens podem refiar dels cossos policials de la colònia, sempre sospitosos de poca lleialtat: els Mossos són els encarregats naturals de protegir tots els candidats, però no ens refiem que protegeixin prou professionalment els nostres. Per tant, enviem policies de la metròpolis per protegir els candidats de la metròpolis, i que els policies de les colònies protegeixin els candidats de les colònies. I qui diu policies, diu qualsevol eina de l’Estat. I, malgrat tot, aquestes eleccions desiguals són l’única oportunitat dels de les colònies per fer sentir la seva veu.