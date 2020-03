Sí, és important

La dimissió del conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, per la deficient gestió de les acusacions d'assetjament sexual contra el seu cap de gabinet és una mostra que els temps estan canviant. Bona part de la societat no tolera ja dilacions, cobertures o connivències quan es tracta de respectar la integritat de les dones en l'esfera pública i privada. Cada cop més fartes d'assetjaments, d'abusos de poder, d'humiliacions i brometes que deixen clara la jerarquia laboral si és masculina, la nostra societat viu immersa o estupefacta en un canvi revolucionari del paper de les dones. La sensació de solitud i d'impunitat s'ha d'acabar i això és el més important d'aquest cas. Cal que les persones afectades siguin capaces de denunciar públicament o davant la justícia sense haver de ser heroïnes i també cal que les organitzacions empresarials i polítiques actuïn amb transparència i determinació. No és una qüestió menor, no és un tema menyspreable, no és normal, no és acceptable. Les dones i els homes han de treballar en sistemes que els respectin com a individus i qui pensi que es pot gestionar grups humans només jeràrquicament, sense empatia, respecte per l'altre i amb " l'ordeno y mando" s'ha equivocat d'època. La investigació de l'ARA ha escoltat moltes persones en les últimes setmanes i cap de les afectades no ha volgut que sortís públicament la seva identitat. La nostra feina és donar-los veu, però no són elles les que s'han d'amagar.