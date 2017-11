La gent normal de TV3

La Lídia Heredia no és normal? I en Toni Cruanyes i en Ramon Pellicer tampoc són normals? I la Laia Servera? I en Jordi Gil? I en Xesco Reverter? I la Raquel Sans? I en Carles Prats? I l’Ariadna Oltra? I la Cristina Riba? I en Bernat Soler? I la Marta Bosch? I en Josep Capella? I en Xavi Coral? I en Joan Carles Peris? I la Txell Feixas? I en Sergi Mulero? I en Joan Biosca? I l’Oriol Serra? I la Maria Fernández Vidal? I la Fàtima Llambrich? I l’Albert Closas? I en Francesc Serra? I la Núria Solé? I l’Helena Garcia Melero? I en David Melgarejo? I en Jaume Freixes? I la Mireia Segú? I en Carles Costa? I en Mic tampoc és normal? I en Cincsegons? I l’Anna Poch? I l’Anna Figuera? I en Carles Castellnou? I la Yolanda López? I en Tomàs Molina? I en Francesc Mauri? I l’Eloi Cordomí? I en Jofre Janué? I l’Enric Agud? I la Gemma Puig no és normal? I la Gemma Ruiz, tampoc? I l’Anna Lasaga? I en Miquel Piris? I la Irene Blay? I en Toni Puntí? I la Pepa Ferrer? I l’Agustí Forné? I la Carolina Gili? I en Manel Alías? I en Vador Lladó? I la Ruth Jiménez? I en Marc Ribas? I en Ricard Ustrell? I en Toni Soler? I l’Òscar Andreu i en Jair Domínguez? I en Merlí? I la Júlia Bertran? I en Jofre Font? I en Lluís Marquina? I en Francesc Canals? I en Lluís Caelles? I la Mireia Prats? I la Marta Viladot? I en Sebas Guim? I l’Òscar Armengol? I en Francesc Serra? I en Nicolás Valle? I en Joan Roura? I la Carolina Rosich? I la Isabel Galí? I en Vicenç Lozano? I en Roger Rovira? I la Sílvia Heras? I en Pere Bosch? I la Rosa Talamàs? I l’Artur Peguera? I l’Ignasi Gaya? I la Carme Roldán? I l’Isma Martín? I en Jordi Pons? I la Montse Bassa? I en Toni d’Armengol? I l’Esteve Soler? I la Judith Antequera? I la Bàrbara Arqué? I la Núria Bacardit? I la Noemí Fabregat? I l’Esther Ortega? I en Jordi Eroles? I la Mònica Huguet? I l’Olga Miró? I la Virgínia Martí? I en Francesc Sòria? I l’Antoni Tortajada? I la Montserrat Besses? I en Joan Salvat? I la Montserrat Armengou? I en Ricard Belis? I en Carles Solà? I l’Eduard Sanjuán? I l’Eloi Vila? I l’Helena Rodríguez? I en Lluís Pujol? I en Bernat Rexach? I en Víctor Prats? I en Genís Cormand? I en Pol Izquierdo? I la Jovita Ané? I la Isabel Pasqual? I la Margalida Solivellas? I la Montserrat Vila? I l’Espartac Peran? I en Xavier Graset? I la Montse Tió? I l’Enric López Vilalta? I l’Imma Pedemonte? I l’Arcadi Alibés? I en Xavier Valls i en Xavi Torres? I els de la família del Super3 no són normals? Ni l’Àlex, ni el Pau, ni la Pati Pla, ni la Nenúfar ni la Matoll, ni en 6Q, ni en Fluski? Ni tan sols el Sr. Pla no és normal? Ni en Rick? I el Biri Biri, que ve d’un altre planeta, ho és?

Fins i tot la imitació que fa el Polònia del Xavier García Albiol, és normal.