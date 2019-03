loserteacher: l’atac als mestres és global

Greta Thunberg i les seves paraules valentes de jove activista que vol aturar el canvi climàtic són un doble signe d’esperança: en la lluita mateixa contra el canvi climàtic i en l’escola capaç de contribuir a la formació de persones compromeses, intel·ligents, bones argumentadores, capaces de lligar el discurs públic i el testimoniatge. Fa dues setmanes va parlar a la Comissió Europea en una sala abarrotada i va dir altre cop als polítics que no fan la seva feina, i que si ella promou una vaga escolar és perquè té els deures fets.

Fa pocs dies, el fill del president dels EUA, Donald Trump Jr., va fer de teloner en una gran manifestació convocada pel seu pare a Texas a favor de la construcció del mur amb Mèxic. Trump Jr., parlant davant milers de joves estudiants conservadors, va atacar durament els docents i les escoles per les seves idees polítiques: “Sabeu què m’encanta? M’encanta veure una colla de joves conservadors perquè sé que no és fàcil [la multitud aplaudeix i crida]. Seguiu, no us feu enrere en la lluita. Porteu-la a les vostres escoles. No necessiteu ser adoctrinats per aquests mestres perdedors que us intenten vendre el socialisme des del naixement. No haureu de fer-ho. Perquè podeu pensar per vosaltres mateixos. Ells, en canvi, no poden [la multitud aplaudeix i crida de nou]”.

Això era a Texas l’11 de febrer del 2019. Ho narra en un magnífic article al Washington Post la periodista especialista en educació Valerie Strauss, que no s’està de dir que l’hostilitat d’aquestes paraules és més pròpia d’un règim autoritari que d’una manifestació on la gent canta “USA, USA”. “Va ser un moment estremidor per a mestres d’arreu del món”, afirma. I és que l’atac als mestres, sí, és global. Les xarxes han respost a les paraules del fill del president amb el hashtag #loserteacher : “mestre perdedor”. Hi reaccionen mestres, tant demòcrates com republicans, que defensen la seva dignitat professional i la vocació d’educar i tenir cura dels seus alumnes.

Els mestres són perseguits no només en països en guerra o societats totalitàries. També està passant en països democràtics. Strauss fa un repàs del que passa a Alemanya, on l’extrema dreta ha creat una web perquè pares i alumnes denunciïn els mestres que tenen idees d’esquerres. A Holanda -¿tenen por que hi aparegui la Greta Thunberg holandesa?- la dreta promou que els estudiants denunciïn els mestres que facin “propaganda del canvi climàtic”. A Ontario el primer ministre escandalitza la comunitat educativa quan treu del currículum l’educació sexual perquè s’hi tracten temes d’identitat de gènere. A Hongria els llibres de text passen per censura governamental. Per no parlar de la política educativa del president Bolsonaro, al Brasil, que persegueix currículums i mestres per “marxistes” i prohibeix parlar sobre feminisme o la comunitat LGBT. Erdogan, a Turquia, ha acomiadat desenes de milers de professors, començant pels membres d’un sindicat kurd. A les Filipines Rodrigo Duterte també ataca sindicats de professors.

Perseguir els mestres és perseguir la intel·ligència, l’argumentació, la creativitat, la raonabilitat i l’expressió digna del pensament: que els alumnes no pensin ni parlin amb les frases inconnexes del discurs del president Trump. Els mestres són perseguits perquè a l’escola s’eduquen esperits lliures i per això l’escola és el primer que ataquen els nous militants de la postveritat i la irracionalitat. L’escola representa el bressol de la democràcia: em venen al cap precioses imatges de les converses de Don Gregorio, el mestre de poble, interpretat pel gran Fernando Fernán Gómez, quan educava els seus alumnes en la llibertat a La lengua de las mariposas. Un film clàssic per a la història de l’educació, a partir d’un conte de Manuel Rivas, situat poc després del 18 de Juliol del 1936, que relata com es van empresonar, matar i perseguir milers de persones per la seva ideologia o simplement pel fet que eren mestres renovadors i laics. També el feixisme, quan va esclafar la República, va començar pels mestres.

Som altre cop en precampanya: n’hi ha que ja han començat amb el discurs de l’adoctrinament i ataquen les escoles i la nostra llengua. Tinguem present el context internacional del discurs d’hostilitat cap a l’escola. I també la resistència activa i pacífica que suscita, des de les mobilitzacions dels estudiants Fridays For Future fins a la defensa de l’escola catalana. O les paraules tan esperançadores de Greta Thunberg, que contradiuen dia a dia els babytrumps del món sencer que assenyalen els mestres com a perdedors.