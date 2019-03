La caca de Mercedes Milá

Dijous a la nit al canal #Cero de Movistar+ Mercedes Milá tornava a la televisió després de tres anys. Estrenava ‘Scott y Milá’, un programa en què el millor de tot és el títol. L’Scott és el gos de la periodista, un Schnauzer molt bufó i ben educat, que apareix puntualment al llarg del programa. La presència del gos no obeeix a cap lògica. De vegades hi és i de vegades no.

L’objectiu del programa és delirant. La periodista, amb la seva tendència a justificar programes a partir d’experiments sociològics, diu que per tornar a la televisió necessita saber com està. I aleshores es dedica a fer tota mena de proves mèdiques exclusives de la medicina privada més elitista. En cap moment explica a l’audiència què costen aquestes proves. Se sotmet a investigacions a nivell cerebral i s’analitza la flora bacteriana a partir de les femtes.

I aquí és on arribem a la part més al·lucinant del programa.

Perquè si Mercedes Milá torna a la televisió acompanyada de l’Scott podem entendre que ensenyarà com comparteix petons a la boca i hamburgueses amb el seu gos. No ens sorprendrà que ens presenti la seva família, casa seva i el seu jardí, la seva llibreria de Barcelona, el seu ego en majúscules i ella a la dutxa. Ens explicarà circumstàncies personals de manera reiterada, ens donarà detalls de la seva depressió i ens presentarà els seus metges. Pots comptar, fins i tot, que muntarà una escena fent d’Evita Perón per exhibir la fragilitat dels que estan pitjor que ella i després emocionar-se explicant els beneficis de l’abraçada que ha exhibit teatralment davant la càmera amb una senyora molt malalta.

Fins i tot, quan el tema de la caca entra en escena i, a més, ho fa sota la supervisió del ja conegut Xevi Verdaguer, especialista en explicar a la tele les característiques de les deposicions, pots fer-te el càrrec que Mercedes Milá explicarà a tothom com són les seves. I més quan ja ens va fer saber, anys enrere, que ella cagava al mar. Fins aquí, cap sorpresa. Ara bé, el que ja no ens imaginàvem i semblava fins i tot impossible mentre ho estàvem veient és que Mercedes Milá li acabaria portant les seves caques embolicades en un paper de cuina a Xevi Verdaguer i li demanaria que li fes el diagnòstic en presència de l’audiència. Milá, davant de la càmera, va reconstruir el cagalló, posant en ordre de sortida els fragments: “Este cuernecito va aquí...”, deia mentre ho manipulava amb els dits perquè les restes recuperessin la seva figura original. Aquí la càmera no ho exhibia explícitament. Però després ens va fer un pla que mostrava la femta. Verdaguer li suggeria que agafés uns guants però ella ho rebutjava: “Yo siempre he sido muy guarra”. En un paisatge idíl·lic de la Garrotxa, l’estrella de la televisió ens portava la seva relíquia matinal i ens la plantava als nassos. Molt pedagògic. Mercedes Milá ha passat de fer televisió de merda amb 'Gran Hermano' a portar la seva merda a la televisió. L’ordre dels factors, però, no altera gaire el producte. Tot són etapes.