Qui controla el rei?

Diumenge, a l’espai de reportatges '360 grados' d’ETB2, la televisió pública d’Euskadi, oferien ‘La monarquía, un negocio rentable’, en què investigaven els privilegis dels Borbons. El programa, dirigit i presentat per la periodista Eider Hurtado, contactava amb persones que, per motius professionals o per investigacions periodístiques, tenen coneixement dels negocis del rei emèrit Joan Carles I i de l’actual monarca Felip VI. Quina és la fortuna actual de la casa reial? ¿La monarquia s’ha convertit en un important negoci familiar? ¿Felip VI serà l’últim rei d’Espanya?

El programa donava resposta a totes les preguntes menys a l'última. Calculaven la fortuna en dos mil milions d’euros i a partir d’aquí es remuntaven a gairebé seixanta anys enrere per trobar l’origen d’aquest enriquiment. El programa es mullava retolant en pantalla les quantitats cobrades per Joan Carles a partir de conceptes dubtosos, poc ètics, obscurs o fins i tot aparentment delictius. Des de donacions d’empresaris fins a ingressos per ajudar a la democràcia dels anys 70 però dels quals va desaparèixer el rastre.

‘La monarquía, un negocio rentable’ és el reportatge que s’hauria de convertir en un escàndol social i polític, emetre’s arreu d’Espanya i fer trontollar la Corona

Tots els testimonis que intervenen en el reportatge donen la cara i expliquen en què es basen per fer les seves afirmacions. S’apunta a regals milionaris, fins i tot esponsorització del monarca a partir del lluïment de rellotges o marques de roba. També es parla de l’existència de comptes corrents a Suïssa gràcies als seus testaferros, els noms dels quals consten en diversos paradisos fiscals, i de comissions de milions d’euros amb Corinna com a mitjancera. El programa entrevista un excomptable de l’ambaixada espanyola a l’Aràbia Saudita que confirma múltiples visites de Joan Carles amb l’ambigüitat de si eren oficials o privades. Un portaveu del sindicat de tècnics d’Hisenda exigeix investigacions sobre els ingressos dels Borbons perquè sospiten de delictes fiscals que per ara no aconsegueixen demostrar per la falta de transparència política. Destaquen quin és el vincle dels monarques amb la trama Gürtel. El programa denuncia la llei del silenci facilitada pel PP, el PSOE i Ciutadans per protegir qualsevol investigació. La llàstima és que s’hagin de servir del testimoni i les gravacions obtingudes per Eduardo Inda per a moltes informacions, un ésser còmplice de les clavegueres de l’Estat que no s’hauria d’alimentar mai.

Amb noms i cognoms, '360 grados' destaca quines són les ‘amistats perilloses’ de Joan Carles i Felip. ‘La monarquía, un negocio rentable’ és un programa agosarat, rigorós, que, precisament per la manca de transparència política, no pot acabar de corroborar moltes de les seves hipòtesis. Malgrat tot, és sòlid. És el reportatge que s’hauria de convertir en un escàndol social i polític, emetre’s arreu d’Espanya i fer trontollar la Corona. Però la monarquia està massa protegida encara pel poder mediàtic, massa covard. El mal menor és que l’emeti la televisió d’Euskadi, que passi desapercebut i que la resta de cadenes facin el despistat.