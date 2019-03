Els peons de l'acusació

Abandonats cínicament pels seus responsables polítics, que van expressar un grau de desconeixement impossible sobre l'operació policial de l'1-O, el delegat del govern Enric Millo i el coordinador de l'acció policial Diego Pérez de los Cobos van desplegar ahir els arguments de l'acusació per qualificar els Mossos de col·laborador necessari del referèndum. Millo va viure un clima de conflictivitat que va qualificar d'assetjament i violència, incloent-hi el llançament d'"objectes incendiaris" que ningú més va veure, i va posar al nivell d'una nova arma ofensiva el Fairy sense que se li escapés el riure. Pérez de los Cobos, amb una enemistat manifesta amb Josep Lluís Trapero construïda a còpia d'anys d'extralimitació habitual de les seves funcions respecte a l'autonomia policial dels Mossos, va desplegar els arguments per incriminar el major. Pérez de los Cobos va criticar l'actuació de la policia catalana i l'actitud de Trapero, que hauria "defensat la competència dels Mossos i no volia estar sotmès a les ordres de ningú". Per reblar el clau, el coordinador policial va afirmar que no hi va haver cap "càrrega policial" sinó un "ús exiquisit" de la proporcionalitat. Les declaracions de Pérez de los Cobos i de Millo han donat oxigen a la Fiscalia per primer cop. El que no van fer Rajoy, Sáenz de Santamaría ni Zoido ho han fet els peons responsables de dissenyar i d'interrompre una intervenció policial televisada en directe al món i que va avergonyir mig Europa.