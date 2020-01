6/1: La resposta de l’Estat

EN AQUESTA LEGISLATURA espanyola, el principal escenari polític no serà el Congrés de Diputats. El Congrés serà un plató televisiu on escenificar una bronca tan obscena com inútil, segons ja s’ha començat a veure. Però la principal i més poderosa oposició a què s’hagi d’enfrontar el govern socialista no serà al Parlament. La veritable oposició que li pot fer difícil o impossible la governança és en algunes institucions de l’Estat, amb ressorts de poder molt efectius, que estan obertament en contra de l’opció que ha pres Sánchez per formar govern. El president tindrà en contra una part de l’Estat, convertida -d’una manera anòmala en un sistema democràtic- en un actor principal de la vida política. Estat contra govern. O el govern domina els ressorts de l’Estat o l’Estat ofegarà el govern. Per tant, una part de les incògnites per a l’any que comença és veure com s’articularà i com s’expressarà la resposta de l’Estat. Els moviments en el món dels tribunals en seran la part més visible però caldrà llegir també la lletra petita de moltes declaracions, sentències, editorials o atestats, perquè allà hi haurà algunes de les claus. Per cert, el dia sis de gener és la Pasqua Militar, un dia tradicionalment de declaracions i de discursos.