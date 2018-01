La foto de Coutinho amb la samarreta del Barça es feia esperar massa. El seu fitxatge pel Barça era un secret de domini públic des de l’estiu passat. Si volia marxar, ho acabaria fent. El Liverpool no podia fer res per evitar-ho. Tots els estaments del club de la ciutat dels Beatles van negar-ho, per activa i per passiva, durant els gairebé sis mesos que ha durat el serial. Klop mai més haurà de respondre tantes vegades preguntes sobre un mateix esportista com ha fet respecte a Philippe. En el futbol modern, hi ha clubs que pertanyen a l’aristocràcia de l’esport rei. Els superequips són els que s’acosten cada cop més a la xifra dels mil milions d’euros d’ingressos. Els red devils ja no són a la llista curta dels grans equips del segle XXI. L’equip anglès és propietat d’un grup inversor que entén l’esport com un negoci. Vendre’l per 160 milions era tancar una gran venda. Fer-ho l’any que has entrat a vuitens de la Champions demostra que els resultats esportius no són la teva prioritat. Renuncies a tornar a ser un equip gran. Recordem que els dos anys en què s’han aconseguit jugadors del Liverpool, Mascherano i Suárez, el Barça va guanyar dues Champions.

A Can Barça ningú està preocupat per rendibilitats o beneficis. El club no es gestiona com una empresa, ni ningú ho demana. L’afició exigeix els diners al camp. Entre Espai Barça i Coutinho, si preguntem als aficionats no hi hauria color. Això sempre ha estat un principi no escrit per als culers. La directiva ha entès que la millor manera d’evitar mocadorades a la grada era que la pilota entrés, aconseguir els millors jugadors. Bartomeu no serà discutit per l’endeutament si és per comprar cracs; sí que ho serà pels mals resultats. Els diners compren aplaudiments als jugadors i fan desaparèixer mocadorades. Nike va anunciar la venda de la samarreta de Coutinho amb més d’una setmana d’antelació respecte a la signatura de l’acord. ¿Casualitats, hackers o pitonisses a la seu central de l’empresa nord-americana? Que cadascú en tregui les conclusions que vulgui. El Liverpool ha anunciat que donarà un val per valor de 50 lliures a tots aquells que hagin comprat la samarreta de l’astre brasiler d’ençà de l’estiu passat. Els uns vendran més samarretes, els altres en deixaran de vendre. Un club té un acord amb la primera marca de roba esportiva, l’altre no. La samarreta del Barça costa entre 85 i 140 euros. La del Liverpool, 53. El futbol continuarà sent futbol, però el negoci del futbol serà dels superclubs. El Liverpool ha decidit no ser-hi; el Barça sí.